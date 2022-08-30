Сочинская Олимпиада побила рекорды по вложениям в спортивные объекты

Сочинская Олимпиада побила рекорды по вложениям в спортивные объекты
Сочинская Олимпиада побила рекорды по вложениям в спортивные объекты
Вчера, 16:33Общество
Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета продолжает представлять результаты национального проекта «20 главных событий России за 20 лет». Перед социологами, журналистами и политологами поставлена задача установить, какие моменты современной истории в максимальной степени определили жизнь молодых людей.

Среди них - ставшая рекордной Олимпиада в Сочи.

Как сообщает newsnn.ru , ключевые вопросы исследователи задают входящим в фокус-группы по всей стране совершеннолетним людям в возрасте до 35 лет.

«Жаркие. Зимние. Твои» - таким был девиз Игр 2014 года в Сочи, такими они и запомнились. Это, по мнению опрошенных, не только триумф российского спорта, но и масштабная рекламная кампания, представляющая туристический потенциал РФ. Подготовку к соревнованиям такого уровня можно считать вызовом для любой страны, которой приходится вкладывать большие финансовые и административные ресурсы.

Уже после того, как закончились Игры, эксперты подсчитали, что только объем прямых расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпийских игр в Сочи, достиг почти 325 миллиардов рублей. Из них на федеральный бюджет пришлось 104 миллиарда рублей. Эти средства пошли на строительство знаменитых на весь мир спортивных объектов. Речь, в частности, о стадионе «Фишт», на котором открывались и закрывались Игры, ледовых дворцах «Шайба» и «Большой», дворце зимнего спорта «Айсберг», керлинговом центре «Ледяной куб», конькобежном центре «Адлер-Арена», комплексе трамплинов «Русские горки» и олимпийской деревне.

Еще 1,3 триллиона рублей составили расходы, связанные с развитием региона. Они касались транспортных магистралей, очистных сооружений и других инфраструктурных объектов. Всего к началу Олимпиады в сложных условиях гор было построено 800 объектов. Благодаря этому удалось не только успешно провести Игры, но это наследие Олимпиады продолжит работать в интересах страны десятки лет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы