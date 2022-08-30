Роспотребнадзор: в школах не будут возобновлять меры ограничения по SARS-CoV-2

В ведомстве заявили, что на данный момент не планируют возобновлять ограничения, связанные с противодействием распространению новой SARS-CoV-2 к наступающему эпидемиологическому сезону 2022—2023, поскольку эти меры вводить не требуется.
Также ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Псковской области дал рекомендацию гражданам, проживающим в данном регионе. Ведомство сообщило о том, что ношение медицинских масок рекомендовано в качестве меры защиты от инфицирования COVID-19, пишет Russian.rt.com.