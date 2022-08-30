Под Уфой остановили набитую оружием Audi

Под Уфой остановили набитую оружием Audi
Под Уфой остановили набитую оружием Audi
Вчера, 14:51ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
Оружие было найдено в багажнике автомобиля, сообщают пользователи социальных сетей. Инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД.

Сегодня, 30 августа, в Уфе остановили автомобиль «Audi», в багажнике которого якобы было обнаружено оружие. В частности, данную информацию сообщают пользователи социальных сетей.

Так, на фотографиях видно, что в багажнике автомобиля действительно находятся предметы похожие на боеприпасы, кроме того, рядом с ними стоит кинолог с собакой.

Фото:vk.com

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД Башкирии, автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Уфимском районе для проверки. В процессе выяснилось, что предметы опасности не представляют, так как оружие является страйкбольным.

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