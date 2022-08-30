Пермская ЦБК строит выпускной коллектор сточных вод в Голованове

ПЦБК использует этот водовыпуск более 40 лет, поэтому его нужно было заменить. В июле этого года началось строительство нового объекта из современных материалов российского производства. Рабочие укладывают полиэтиленовую трубу диаметром 1 метр, которая обладает высокими антикоррозийными характеристиками и прослужит не менее 70–80 лет.