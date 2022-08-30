«Один листик»: уфимка осталась недовольна покупкой на фестивале «Молочная страна»

«Один листик»: уфимка осталась недовольна покупкой на фестивале «Молочная страна»
«Один листик»: уфимка осталась недовольна покупкой на фестивале «Молочная страна»
Вчера, 09:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба мэрии Уфы.
Фестиваль «Молочная страна», на котором товары представляли фермеры и молочные заводы, состоялся в Уфе 27 августа.

Жительница Уфы Роза Е. в социальных сетях рассказала о «неприятной истории» на фестивале «Молочная страна». По ее словам, там она приобрела упаковку Иван-чая с добавлением листьев смородины, однако после вскрытия пачки выяснилось, что «на весь пакет один листик».

Фото:из социальных сетей

Тем не менее самим фестивалем женщина осталась довольна. Она также отметила, что на прилавках магазинов в основном привозные продукты из других регионов, в том время как есть «хорошая, своя продукция».

- Очень обидно, что в городе нет этих продуктов, которые представляли районные фермеры, молочные заводы. У нас в основном привозные из других регионов, а сколько хорошей, своей продукции,пишет Роза Е.

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