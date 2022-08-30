«Бросать квартиры и уходить в лес»: жители Башкирии об оплате долгов соседей по ЖКХ

Напомним, закон, согласно которому между жителями многоквартирных домов будут распределять расходы на ОДН, которые превышают нормативные, начнет действовать с сентября. Перерасчет управляющие компании будут проводить раз в год, так что первые выставленные им суммы «за того парня» жильцы увидят в первом квартале нового года.
Чиновники от ЖКХ и представители ресурсоснабжающих организаций обещают, что для большинства домов ничего не изменится, однако пока никто не знает, как новый закон скажется на платежах. Задача по уменьшению расходов возложена… на самих собственников жилья. Предполагается, что они должны инициировать энергосберегающие мероприятия и настаивать, чтобы «управляшки» их провели. А еще они должны ходить по квартирам, «выявляя» воровство коммунальных ресурсов, обнаруживая «резиновые квартиры», где число проживающих превышает число зарегистрированных жителей, а также убеждая неплательщиков рассчитаться с ресурсниками. Последние при этом вроде бы тоже обещают содействие в контрольных мероприятиях, но фактически они в этом уже не заинтересованы. Ведь по новому закону они все равно получат деньги за ресурсы — за недобросовестных клиентов расплатятся ответственные соседи.
Жители Башкирии отказываются понимать, почему на их плечи переложили чужую задолженность.
«Хочется просто проснуться и сказать: „Куда ночь — туда и сон!“ Это что за мрак такой над республикой зависает? Кто автор этого бреда?», — возмущается жительница Кумертау с ником Ната З.
«Да это же бред вообще, как такие законы принимают! Не платит человек — взял отрезал ему все блага и пусть сидит в четырех стенах. Почему я его должен долг оплачивать? А что если весь подъезд платить не станет? Или вообще дом целый перестанет платить? Этот закон — бред, рассчитанный на добросовестных плательщиков», — прокомментировал другой горожанин.
Он отмечает, что в случае со съемными квартирами без счетчиков, где, например, зарегистрирован один собственник, а живут несколько человек, их расходы будет оплачивать весь дом.
«А на Энергетиков, 9б в нескольких съемных квартирах заселились цыгане и живут табором, и неизвестно, есть ли в этих квартирах счётчики и исправны ли они? На каком основании я должна платить за чужое, для чего тогда мы квартиры оформляем в собственность и платим налоги, если мы ничего не решаем?», — спрашивает уфимка Наталия М.
«Вывод можно сделать только один. Бросать квартиры и жить в частном доме», — заключил Игорь К.
С ним согласен уфимец Артем П. «Все понятно, я уезжаю жить в лес», написал он. Другие пользователи ответили, что его найдут и в лесу и заставят платить за мусор и землю, на которой стоит палатка. А если вдруг случится природный пожар — взыщут полную сумму причиненного огнем ущерба.
Многие собственники квартир справедливо отмечают, что работа с должниками — обязанность управляющих компаний. Для этого в их штате предусмотрен юрист.
Галина Ц. предлагает посмотреть, «сколько воруют чинуши, и не только ресурсы»
Новый закон провоцирует соседей «стучать» друг на друга, считает Елена Ц.
«Загоняют людей в угол, своими идиотскими указами озлобляют народ, ведут к тому, что каждый на каждого стучать будет, соседи начнут следить друг за другом, это что придумали очередной эксперимент на выживаемость?», — спрашивает она, отмечая, что до введения таких норм нужно было отремонтировать вечно текущие трубы в подвале.
С ней согласна Татьяна И. Она отмечает, что теперь, если жители начнут друг друга контролировать, право на личное пространство будет нарушено, а чужая семейная жизнь станет предметом для сплетен.
«Стукачество развивают в нашей стране. Председатель [домкома] зайдёт ко мне домой — что он, только счётчики смотреть будет? С ним будет любопытная соседка, которая первая поднимет руку, чтоб ему помогать, но будет смотреть далеко не счётчики, а все и везде. Таких любопытных в каждом доме хватает, а потом сядут на лавочку и начнут [обсуждать], что у меня в квартире, какой ремонт, какая посуда и т. д. У нас так одна бабка и сказала: ну, теперь я про всех все узнаю», — написала она.
Алия Т. считает, что такие «меры» могут привести к конфликтам между соседями. «И пойдет брат на брата. Речь про общедомовое имущество, а не про оплату за нерадивого соседа», — прокомментировала она.
«За весь дом будут платить человек 10-20? Сами-то понимают последствия? Вы этим законом не сплачиваете, а наоборот вынуждаете пойти соседа против соседа. И еще момент, почему не учитывают, что системы водоснабжения могут быть не в совсем исправном состоянии и перерасход может быть не совсем по вине жильцов?», — отмечает Александр В.
Многие пользователи считают нормальным вообще отказаться от оплаты коммунальных услуг. Некоторые вспоминают в комментариях Сталина, при котором уже расстреляли бы руководство в сфере жилищно-коммунального хозяйства и который «навел бы порядок».
Жители республики указывают, что даже получить от управляющей компании ключи для доступа к общедомовым приборам учета — невыполнимая задача. А как тогда контролировать расход ресурсов? Многие указывают на вероятность протечек на общедомовой территории или в квартирах, куда нет доступа. Получается, что теперь у управляющих компаний нет мотивации оперативно устранять такие аварии?
Некоторые собственники квартир видят решение проблемы во всеообщем переходе на оплату по нормативам. «Сносить все счётчики и платить по тарифу на каждого проживающего» предлагает Рустам А.
«Ну, а зачем тогда нам всем счётчики, заверенные, поверенные, по которым оплачиваем личные расходы, чтобы за кого-то ещё платить?», — спрашивает он. И с ним согласные многие.
По мнению другой жительницы, следуя такой логике, можно «убрать все трубы, установить колонку на улице и ходить с вёдрами на колонку, а туалеты установить на улице». Но жить, как раньше, вряд ли кто-то захочет.
Лишь пара отметившихся в комментариях человек отмечают, что нужно устанавливать приборы учета, которые самостоятельно передают показания ресурсникам, ходить на собрания жителей, «интересоваться, а не писать тут в контактах». Большинство жителей настроены по поводу нового закона негативно. «Как всегда, пострадают честные плательщики», пишут они.
Как сообщал Mkset, ранее в МинЖКХ предложили жителям, которые опасаются увидеть огромные цифры в платежках, выставленных за ОДН после перерасчета, начинать платить за сверхнормативы уже сейчас. Для этого нужно провести собрание жильцов и определить ежемесячную сумму. Между тем правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков считает иначе. Сначала необходимо получить данные о приборах учета, об оснащенности ими помещений, о тех квартирах, где за коммунальные ресурсы платят по нормативам, а также о том, какие действия предпринимают ресурсники и управляющие компании для снижения платежей за ОДН. Если организации предоставят домкомам такую информацию — а могут и не дать — нужно будет ее изучить. Тогда удастся выяснить, почему происходит превышение норматива, кто в этом виноват и что делать. А без погружения в проблему, без (достаточно сложного, кстати) анализа ситуации назначать себе дополнительные платежи не стоит. Это выгодно управляющим компаниям, но не жильцам.