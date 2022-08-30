«Бросать квартиры и уходить в лес»: жители Башкирии об оплате долгов соседей по ЖКХ

Чиновники от ЖКХ и представители ресурсоснабжающих организаций обещают, что для большинства домов ничего не изменится, однако пока никто не знает, как новый закон скажется на платежах. Задача по уменьшению расходов возложена… на самих собственников жилья. Предполагается, что они должны инициировать энергосберегающие мероприятия и настаивать, чтобы «управляшки» их провели. А еще они должны ходить по квартирам, «выявляя» воровство коммунальных ресурсов, обнаруживая «резиновые квартиры», где число проживающих превышает число зарегистрированных жителей, а также убеждая неплательщиков рассчитаться с ресурсниками. Последние при этом вроде бы тоже обещают содействие в контрольных мероприятиях, но фактически они в этом уже не заинтересованы. Ведь по новому закону они все равно получат деньги за ресурсы — за недобросовестных клиентов расплатятся ответственные соседи.