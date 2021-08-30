Жители Башкирии смогу увидеть сразу несколько космических явлений

Жители Башкирии смогу увидеть сразу несколько космических явлений
Жители Башкирии смогу увидеть сразу несколько космических явлений
Вчера, 15:57ОбществоЭлина СайфрановаФото: ufaplanetarium.ru
Явления будут проходить 10 и 17–18 сентября.

Стало известно, что 10 сентября жители Башкирии смогут наблюдать за сближением Луны и Венеры. Так, уфимский планетарий сообщает, что после захода Солнца и до 20:40 правее и ниже молодой Луны возможно будет разглядеть Венеру.

Отмечается, что и с 17 сентября, после захода Солнца, Юпитер, Сатурн и Луна выстроятся в геометрическую фигуру – треугольник. Так, наиболее удачное время для наблюдения будет 17 и 18 августа в 21:00, а продлится явление до 03:50, когда зайдет последнее небесное тело – Юпитер.

17 августа
Фото:ufaplanetarium.ru

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