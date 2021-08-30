Жители Башкирии смогу увидеть сразу несколько космических явлений

Стало известно, что 10 сентября жители Башкирии смогут наблюдать за сближением Луны и Венеры. Так, уфимский планетарий сообщает, что после захода Солнца и до 20:40 правее и ниже молодой Луны возможно будет разглядеть Венеру.
Отмечается, что и с 17 сентября, после захода Солнца, Юпитер, Сатурн и Луна выстроятся в геометрическую фигуру – треугольник. Так, наиболее удачное время для наблюдения будет 17 и 18 августа в 21:00, а продлится явление до 03:50, когда зайдет последнее небесное тело – Юпитер.