Законы, вступающие в силу в сентябре 2021 года

До 5 сентября российским работающим и неработающим пенсионерам зачислят единовременно 10 тысяч рублей. Часть пенсионеров получит ее с 3 сентября. При этом заявление в ПФР писать не нужно. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, а также люди с инвалидностью.
Для российских военнослужащих единовременная выплата составит около 15 тысяч рублей.
С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. При этом сумма выплаты не будет зависеть от формы лечения ребенка — в больнице или на дому. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля.
По новому закону россияне смогут в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно приватизировать земли, на которых находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, построенных до 30 декабря 2004 года.
Нововведение коснется более чем 3,5 миллионов граждан. В Башкирии закон коснется 35 400 гаражей. После приватизации гаражи можно будет продать или передать в наследство.
Розыгрыш призов будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных старше 18 лет на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей. Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.
1 сентября в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя, включая пиво.
В новом учебном году 2021/22 родители получили право переводить детей на семейное обучение без объяснения причин. Для этого необходимо заранее сообщить в школу о своем решении и определить период, когда ребенок будет посещать учебное заведение для промежуточной и итоговой аттестации. Если выяснится, что ребенок не овладел школьной программой, его оставят на второй год в традиционном формате.
С 1 сентября жалобу штраф ГИБДД можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда.
С начала осени несетевым аптекам разрешат дистанционно торговать лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. При этом подобным аптекам теперь не нужно иметь 10 аптек по стране и сайт — достаточно заключить договор с агрегатором.
С 26 сентября инвалиды смогут получать электронный сертификат реабилитации. Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки протезов, кресла-коляски или другого технического средства реабилитации. Выбор способа остается за получателем поддержки.
С 27 сентября работодатели теперь обязаны в трехдневный срок со дня выплаты зарплаты переводить удержанные денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов.
С 1 сентября в России запускается новая программа «Пушкинская карта» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Карта будет пополнена на 3000 рублей сроком на 4 месяца. На эти деньги школьники и студенты смогут за счет государства посещать музеи, театры, концертные залы.
С 1 сентября меняются правила ведения трудовых книжек. Работодатели больше не будут обязаны знакомить сотрудников под подпись с каждой записью, которая вносится в трудовую книжку.
С 1 сентября получить свидетельство о смерти родственника можно будет в электронном виде, что позволит обеспечить оперативный обмен данными между различными ведомствами.
С 1 сентября 2021 года электронные сигареты, вейпы, кальяны и другая никотиновая продукция и устройства для нее приравниваются к обычной табачной продукции, поэтому продаваться они должны лицам старше 18 лет при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
С 1 сентября В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет бороться с незаконными букмекерами в интернете. При этом по новым правилам организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе через кредитную организацию будет возможно только после присоединения к информационной системе регулятора.
С 1 сентября вузы страны смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Таким образом, у студентов появилась возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты. Кроме того, по новому закону возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.
С 10 сентября банки, фонды, биржи и страховые компании обязаны предоставлять клиентам полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также о всех возможных рисках при заключении с ними договора.