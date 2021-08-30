Законы, вступающие в силу в сентябре 2021 года

Законы, вступающие в силу в сентябре 2021 года
Законы, вступающие в силу в сентябре 2021 года
Вчера, 07:00ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о нововведениях, которые затронут жизнь россиян и жителей Башкирии в первый месяц осени.

«Путинские» выплаты пенсионерам и военным

До 5 сентября российским работающим и неработающим пенсионерам зачислят единовременно 10 тысяч рублей. Часть пенсионеров получит ее с 3 сентября. При этом заявление в ПФР писать не нужно. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, а также люди с инвалидностью.

Для российских военнослужащих единовременная выплата составит около 15 тысяч рублей.

Больничные по уходу за ребенком

С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. При этом сумма выплаты не будет зависеть от формы лечения ребенка — в больнице или на дому. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля.

«Гаражная амнистия»

По новому закону россияне смогут в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно приватизировать земли, на которых находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, построенных до 30 декабря 2004 года.

Нововведение коснется более чем 3,5 миллионов граждан. В Башкирии закон коснется 35 400 гаражей. После приватизации гаражи можно будет продать или передать в наследство.

Розыгрыш 100 млн рублей среди вакцинированных

Розыгрыш призов будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных старше 18 лет на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей. Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.

День знаний без алкоголя

1 сентября в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя, включая пиво.

Перевод на семейное обучение без причины

В новом учебном году 2021/22 родители получили право переводить детей на семейное обучение без объяснения причин. Для этого необходимо заранее сообщить в школу о своем решении и определить период, когда ребенок будет посещать учебное заведение для промежуточной и итоговой аттестации. Если выяснится, что ребенок не овладел школьной программой, его оставят на второй год в традиционном формате.

Обжалование штрафов через «Госуслуги»

С 1 сентября жалобу штраф ГИБДД можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда.

Дистанционная продажа лекарств из аптек

С начала осени несетевым аптекам разрешат дистанционно торговать лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. При этом подобным аптекам теперь не нужно иметь 10 аптек по стране и сайт — достаточно заключить договор с агрегатором.

Электронный сертификат для инвалидов

С 26 сентября инвалиды смогут получать электронный сертификат реабилитации. Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки протезов, кресла-коляски или другого технического средства реабилитации. Выбор способа остается за получателем поддержки.

Выплаты с зарплаты на счета приставов

С 27 сентября работодатели теперь обязаны в трехдневный срок со дня выплаты зарплаты переводить удержанные денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов.

«Пушкинская карта» со скидками

С 1 сентября в России запускается новая программа «Пушкинская карта» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Карта будет пополнена на 3000 рублей сроком на 4 месяца. На эти деньги школьники и студенты смогут за счет государства посещать музеи, театры, концертные залы.

Новые трудовые книжки

С 1 сентября меняются правила ведения трудовых книжек. Работодатели больше не будут обязаны знакомить сотрудников под подпись с каждой записью, которая вносится в трудовую книжку.

Электронные свидетельства о смерти

С 1 сентября получить свидетельство о смерти родственника можно будет в электронном виде, что позволит обеспечить оперативный обмен данными между различными ведомствами.

Новый статус электронных сигарет

С 1 сентября 2021 года электронные сигареты, вейпы, кальяны и другая никотиновая продукция и устройства для нее приравниваются к обычной табачной продукции, поэтому продаваться они должны лицам старше 18 лет при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Создание Единого регулятора азартных игр

С 1 сентября В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет бороться с незаконными букмекерами в интернете. При этом по новым правилам организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе через кредитную организацию будет возможно только после присоединения к информационной системе регулятора.

Несколько квалификаций для студентов

С 1 сентября вузы страны смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Таким образом, у студентов появилась возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты. Кроме того, по новому закону возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

Полные данные от финансовых организаций

С 10 сентября банки, фонды, биржи и страховые компании обязаны предоставлять клиентам полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также о всех возможных рисках при заключении с ними договора.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы