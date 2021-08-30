Законы, вступающие в силу в сентябре 2021 года

Розыгрыш 100 млн рублей среди вакцинированных

Розыгрыш призов будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных старше 18 лет на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей. Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.