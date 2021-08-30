Власти Башкирии рассказали, как будет проходить учеба в школах в очном формате

– Что мы делаем в плане санитарно-эпидемиологической безопасности? – так прозвучал вопрос Хабирова к министру образования и науки Башкирии Айбулату Хажину.
Айбулат Хажин сообщил сразу несколько важных новостей. Первая – родители и законные представители детей смогут посетить торжественную линейку 1 сентября. Посетить линейку можно будет только при строгом соблюдении масочного режима. Линейки пройдут на открытом воздухе.
Министр образования также сообщил и о том, что для всех детей все входы в образовательные организации открыты. Они имеют разноцветную маркировку для того, чтобы разделить потоки учащихся. Для школьников в новом году сохранится кабинетная система – класс зашел в кабинет и в течении дня пребывает в этом кабинете. также будет осуществляться разделение потоков учащихся при посещении столовых, чтобы не допускать скопления детей при приеме пищи.
Отдельно уточнил Хажин об должном обеспечении школ медицинскими рециркуляторами в местах массового скопления детей (пищеблоки, актовые и спортивные залы) и об установленном режиме проветриваний.
Для всех педагогов в Башкирии действует масочный режим. После обсуждения со специалистами из Минздрава и Роспотребнадзора было принято решение, что во время урока педагог может снимать маску (с учетом наличия между педагогом и учениками дистанции в 1,5 метра).
Также Хажин рассказал, что порядка 76% педагогов в общеобразовательных организациях Башкирии вакцинированы. Хажин напомнил о поставленной задаче достигнуть показателя 80% вакцинированных педагогов, при достижении этого уровня, по словам Хажина, можно будет говорить о достаточно безопасной среде.
Начнут с 1 сентября в школах республики (в которых количество учеников превышает 500 человек) работать и медицинские инспекторы, которые будут следить за состоянием здоровья учеников.