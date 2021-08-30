Власти Башкирии рассказали, как будет проходить учеба в школах в очном формате

Министр образования также сообщил и о том, что для всех детей все входы в образовательные организации открыты. Они имеют разноцветную маркировку для того, чтобы разделить потоки учащихся. Для школьников в новом году сохранится кабинетная система – класс зашел в кабинет и в течении дня пребывает в этом кабинете. также будет осуществляться разделение потоков учащихся при посещении столовых, чтобы не допускать скопления детей при приеме пищи.