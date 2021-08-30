В школах Башкирии подорожает горячее питание

В школах Башкирии подорожает горячее питание
В школах Башкирии подорожает горячее питание
Вчера, 14:26ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Новые дополнительные траты для родителей анонсировал в правительстве.

В Башкирии подорожает питание в школьных столовых, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров сегодня, 20 августа, на оперативном совещании.

По словам Назарова, цены на школьное питание долгое время не менялись. Многие соседние регионы уже утвердили повышение стоимости обедов, в ближайшее время в Башкирии также введут изменения. Подсчёты проводились вместе с Минфин, Минобразования и Минторговли республики.

Премьер-министр добавил, что школы республики готовы к началу учебного года и организации горячего питания учеников. Он подчеркнул, что в регионе продолжают модернизировать столовые в школах. Так, за 2021 год в республики отремонтировали 280 пищеблоков.

Напомним, на совещании также рассказали, как будет проходить учеба в школах в очном формате. Глава Минобразования Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что родители смогут посетить линейки в День знаний, которые пройдут на улице. При этом необходимо соблюдать санитарные нормы. В местах, где будет скапливаться большое количество учеников, таких как столовая, установили медицинские рециркуляторы и будет соблюдаться режим проветривания. Учителя должны будут носить маски, но во время урока они могут их снимать.

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