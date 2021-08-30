В школах Башкирии подорожает горячее питание

Напомним, на совещании также рассказали, как будет проходить учеба в школах в очном формате. Глава Минобразования Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что родители смогут посетить линейки в День знаний, которые пройдут на улице. При этом необходимо соблюдать санитарные нормы. В местах, где будет скапливаться большое количество учеников, таких как столовая, установили медицинские рециркуляторы и будет соблюдаться режим проветривания. Учителя должны будут носить маски, но во время урока они могут их снимать.