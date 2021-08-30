В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы в реке Шугуровка

В социальных сетях распространилась информация, подкрепленная видеозаписями о гибели рыбы в реке Шугуровка. Данная река впадает в реку Уфимку, которая является водозабором Уфы.
Жители города в своих сообщениях выражают опасения о том, что вредные вещества могли попасть в городской водопровод.
Корреспондент Mkset обратился в Министерство экологии и природопользования Башкирии за комментариями. Пресс-секретарь ведомства Ренара Газина сообщила, что министерство находится в курсе ситуации, специалисты уже осуществили забор проб и в данный момент ожидают получения результатов лабораторных анализов. Ориентировочно они будут готовы сегодня вечером.
Также представитель ведомства сообщила и о том, что сразу после того, как информация поступила в распоряжение министерство она была спущена в территориальный орган Росрыболовства по Башкирии, который также уполномочен заниматься подобными вопросами.
Mkset обратился и в Росрыболовство по Башкирии, однако специалисты ведомства пока что не готовы прокомментировать ситуацию.