В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы в реке Шугуровка

В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы в реке Шугуровка
В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы в реке Шугуровка
Вчера, 14:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
В данный момент специалисты министерства ожидают получения результатов проб воды.

В социальных сетях распространилась информация, подкрепленная видеозаписями о гибели рыбы в реке Шугуровка. Данная река впадает в реку Уфимку, которая является водозабором Уфы.

Жители города в своих сообщениях выражают опасения о том, что вредные вещества могли попасть в городской водопровод.

Корреспондент Mkset обратился в Министерство экологии и природопользования Башкирии за комментариями. Пресс-секретарь ведомства Ренара Газина сообщила, что министерство находится в курсе ситуации, специалисты уже осуществили забор проб и в данный момент ожидают получения результатов лабораторных анализов. Ориентировочно они будут готовы сегодня вечером.

Также представитель ведомства сообщила и о том, что сразу после того, как информация поступила в распоряжение министерство она была спущена в территориальный орган Росрыболовства по Башкирии, который также уполномочен заниматься подобными вопросами.

Mkset обратился и в Росрыболовство по Башкирии, однако специалисты ведомства пока что не готовы прокомментировать ситуацию.

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