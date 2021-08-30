В Башкирии за полгода выросла младенческая смертность

В период с января по июль 2021 года в Башкирии умерли 140 детей младше одного года. Данные по младенческой смертности опубликовал Росстат.
В прошлом году за аналогичный период в республике умерло на три младенца меньше — 137 малышей. В среднем в стране коэффициент смертности грудных детей составляет 4,4. При этом в Башкирии этот показатель сейчас значительно выше — 5,9.
Общее число смертей среди малышей по всей России за первые семь месяцев составляет 3 659, что на 92 меньше, чем в 2020 году.
Напомним, ранее Башстат сообщал данные по детской смертности. Так, с января по май этого года в республике умерли 196 детей. Среди них наибольшее число умерших составляют дети до года — 103 ребёнка.