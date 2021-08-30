У трех участников WorldSkills в Уфе выявлен коронавирус

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Анна Казак — глава Роспотребнадзора РБ сообщила, что при аккредитации участников World Skills было выявлено 3 положительных результата на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что инфицированные были изолированы и не допущены до соревнований. Так, вспышку коронавируса удалось избежать.