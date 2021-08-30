У трех участников WorldSkills в Уфе выявлен коронавирус

У трех участников WorldSkills в Уфе выявлен коронавирус
У трех участников WorldSkills в Уфе выявлен коронавирус
Вчера, 12:56ОбществоЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
В результате проверки, все инфицированные участники не были допущены до соревнований.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Анна Казак — глава Роспотребнадзора РБ сообщила, что при аккредитации участников World Skills было выявлено 3 положительных результата на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что инфицированные были изолированы и не допущены до соревнований. Так, вспышку коронавируса удалось избежать.

Сообщается, что в местах проживания всех участников осуществлялся контроль специалистами генной эпидемиологии, которые также выявили в 9 пробах возбудителей инфекционных заболеваний. Так, по словам Анны Казак, нацфинал не осложнил санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике.

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