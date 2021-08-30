В Башкирии экозащитники обнаружили кладбище отходов с химическим запахом

Свалка расположена на улице Технической, посреди заросшей травы и деревьев. Как утверждают экозащитники, от емкостей исходит резкий специфический запах. По их словам, в некоторых баках содержится порошок, а в других — зелёная субстанция. Вещества напоминают отходы производства.