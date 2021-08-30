В Башкирии действуют три очага лесных пожаров. Все в Белорецком районе

МЧС Башкирии сообщает, что в регионе на данный момент действует 3 очага лесных пожаров на площади 2295 га. Отмечается, что все очаги находятся в Белорецком районе. Так, первый очаг возник 19 августа, его площадь составляет 210 га, однако за прошедшие сутки его удалось локализовать. Сообщается, что очаги на площади 1270 га и 815 га, которые действуют с 22 и 23 августа соответственно, локализовать пока не удалось.