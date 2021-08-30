В Башкирии действуют три очага лесных пожаров. Все в Белорецком районе

В Башкирии действуют три очага лесных пожаров. Все в Белорецком районе
В Башкирии действуют три очага лесных пожаров. Все в Белорецком районе
Вчера, 15:21ОбществоЭлина СайфрановаФото: telegram
Площадь возгорания составляет 2295 га.

МЧС Башкирии сообщает, что в регионе на данный момент действует 3 очага лесных пожаров на площади 2295 га. Отмечается, что все очаги находятся в Белорецком районе. Так, первый очаг возник 19 августа, его площадь составляет 210 га, однако за прошедшие сутки его удалось локализовать. Сообщается, что очаги на площади 1270 га и 815 га, которые действуют с 22 и 23 августа соответственно, локализовать пока не удалось.

Согласно данным МЧС, на месте тушения самого крупного очага возгорания, недалеко от населённого пункта Верхние Лемезы, работают 59 человек и 19 единиц техники, а также аэромобильная группировка МЧС Башкирии. Что касается второго очага, то для его тушения задействованы 158 человек и 32 единицы техники.

Отметим, что число очагов лесных пожаров значительно сократилось. Так, только 29 августа МЧС сообщало о 9 действующих очагах, площадь которых составляла 2673,5 га. Всего за текущий год было зафиксировано 419 очагов лесных пожаров на площади 12750,415 га, что на 8106,245 га больше показателя прошлого года.

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