Уфимец объединил в коллажах лесные пожары в Башкирии с шоу дронов за 15 млн рублей

Этим летом Тимур Сабитов уже создавал остросоциальные проекты. Так он и его единомышленники приняли участие во флешмобе национального костюма, который объявил Радий Хабиров в ходе Фольклориады. На кадрах женщины и мужчины в национальных башкирских костюмах снимались на фоне проблемных точек Уфы.