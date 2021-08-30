Уфимец объединил в коллажах лесные пожары в Башкирии с шоу дронов за 15 млн рублей

Уфимец объединил в коллажах лесные пожары в Башкирии с шоу дронов за 15 млн рублей
Уфимец объединил в коллажах лесные пожары в Башкирии с шоу дронов за 15 млн рублей
Вчера, 11:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: facebook.com Сабитов Тимур
Дизайнер и автор множества социальных креативных проектов Тимур Сабитов разместил их в социальных сетях.

Автор коллажей Тимур Сабитов опубликовал фото из актуальной информационной повестки Башкирии. В созданных картинках объединились кадры горения лесных пожаров и фото с шоу дронов, которое открывало национальный чемпионат WorldSkills Russia. Госконтракт обошелся в 15 миллионов рублей, информация об этом была размещена в открытом доступе на портале Госзакупок.

Фото:facebook.com Сабитов Тимур

Подпись к коллажам Сабитов сделал очень лаконичную – «Мечта о башкортании».

Фото:facebook.com Сабитов Тимур

Этим летом Тимур Сабитов уже создавал остросоциальные проекты. Так он и его единомышленники приняли участие во флешмобе национального костюма, который объявил Радий Хабиров в ходе Фольклориады. На кадрах женщины и мужчины в национальных башкирских костюмах снимались на фоне проблемных точек Уфы.

Фото:facebook.com Сабитов Тимур

Тимур Сабитов известен не только как руководитель уфимской студии дизайна и рекламы. Он автор популярного пророческого постера «Как Башкирия без шиханов». Его Сабитов создал задолго до прошлогодних событий на Куштау. Также Сабитов выступил режиссером клипа «Не взрывай».

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