Уфимец объединил в коллажах лесные пожары в Башкирии с шоу дронов за 15 млн рублей

Автор коллажей Тимур Сабитов опубликовал фото из актуальной информационной повестки Башкирии. В созданных картинках объединились кадры горения лесных пожаров и фото с шоу дронов, которое открывало национальный чемпионат WorldSkills Russia. Госконтракт обошелся в 15 миллионов рублей, информация об этом была размещена в открытом доступе на портале Госзакупок.
Подпись к коллажам Сабитов сделал очень лаконичную – «Мечта о башкортании».
Этим летом Тимур Сабитов уже создавал остросоциальные проекты. Так он и его единомышленники приняли участие во флешмобе национального костюма, который объявил Радий Хабиров в ходе Фольклориады. На кадрах женщины и мужчины в национальных башкирских костюмах снимались на фоне проблемных точек Уфы.
Тимур Сабитов известен не только как руководитель уфимской студии дизайна и рекламы. Он автор популярного пророческого постера «Как Башкирия без шиханов». Его Сабитов создал задолго до прошлогодних событий на Куштау. Также Сабитов выступил режиссером клипа «Не взрывай».