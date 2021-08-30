Парикмахер из Уфы показала кардинальную смену внешности бездомных после стрижки

Парикмахер из Уфы показала кардинальную смену внешности бездомных после стрижки
Парикмахер из Уфы показала кардинальную смену внешности бездомных после стрижки
Вчера, 16:49ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети Татьяны Овсяниковой
Своих подопечных парикмахеры приводят в порядок в рамках проекта «Парикмахер добра».

Уфимский парикмахер Татьяна Овсяникова опубликовала на своей странице в социальной сети подборку фотографий подопечных волонтерского центра «Парикмахер Добра» при Никольском вокзальном храме Уфы.

На фотографиях запечатлены собственно подопечные волонтерского центра до и после своего бесплатного преображения. Татьяна Овсяникова своей целью в посте назвала показать то, как значительно меняется человек после стрижки.

Проект успешно работает в Уфе уже продолжительное время. Женщина принимает участие и в обсуждениях эффективности механизмов межведомственного взаимодействия в процессе реабилитации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, которые обсуждают в медиа региона и страны. Не так давно, в конце августа о проекте был снят документальный фильм в рамках Федерального проекта «ГЕРОЙ РОССИИ».

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