Парикмахер из Уфы показала кардинальную смену внешности бездомных после стрижки

Уфимский парикмахер Татьяна Овсяникова опубликовала на своей странице в социальной сети подборку фотографий подопечных волонтерского центра «Парикмахер Добра» при Никольском вокзальном храме Уфы.
На фотографиях запечатлены собственно подопечные волонтерского центра до и после своего бесплатного преображения. Татьяна Овсяникова своей целью в посте назвала показать то, как значительно меняется человек после стрижки.
Проект успешно работает в Уфе уже продолжительное время. Женщина принимает участие и в обсуждениях эффективности механизмов межведомственного взаимодействия в процессе реабилитации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, которые обсуждают в медиа региона и страны. Не так давно, в конце августа о проекте был снят документальный фильм в рамках Федерального проекта «ГЕРОЙ РОССИИ».