Парикмахер из Уфы показала кардинальную смену внешности бездомных после стрижки

Проект успешно работает в Уфе уже продолжительное время. Женщина принимает участие и в обсуждениях эффективности механизмов межведомственного взаимодействия в процессе реабилитации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, которые обсуждают в медиа региона и страны. Не так давно, в конце августа о проекте был снят документальный фильм в рамках Федерального проекта «ГЕРОЙ РОССИИ».