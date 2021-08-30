Оперативка, космические явления и младенческая смертность. Итоги дня в Башкирии

Оперативка, космические явления и младенческая смертность. Итоги дня в Башкирии
Оперативка, космические явления и младенческая смертность. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 19:56ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Главные события 30 августа в Уфе и в Башкирии.

Сегодня состоялась еженедельная оперативка с Радием Хабировым. Максимально коротко о важных новостях можно прочитать в нашем материале. Итоги World Skills, обустройство парков, «безобразные» подъезды, все о подготовке к новому учебному году, лесные пожары и средняя зарплата по Башкирии.

Жители Башкирии смогу увидеть сразу несколько космических явлений. Так, 10 сентября жители Башкирии смогут наблюдать за сближением Луны и Венеры. Уфимский планетарий сообщает, что после захода Солнца и до 20:40 правее и ниже молодой Луны возможно будет разглядеть Венеру. С 17 сентября, после захода Солнца, Юпитер, Сатурн и Луна выстроятся в геометрическую фигуру. Так, наиболее удачное время для наблюдения будет 17 и 18 августа в 21:00, а продлится явление до 03:50, когда зайдет последнее небесное тело — Юпитер.

В Башкирии взяли под арест двух подозреваемых в убийстве 15-летней девочки. Бирский межрайонный суд Башкирии избрал меру пресечения 21-летнему и 24-летнему жителям села Питяково. Их подозревают в жестокой расправе с 15-летней девочкой, которая была изнасилована и убита. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Молодых людей заключили под стражу на один месяц 29 дней — до 27 октября 2021 года. Постановление в законную силу не вступило.

Республика стала лидером антирейтинга регионов Приволжского федерального округа по количеству смертей младенцев. В период с января по июль 2021 года в Башкирии умерли 140 детей младше одного года. Данные по младенческой смертности опубликовал Росстат.

В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы в реке Шугуровка. В данный момент специалисты министерства ожидают получения результатов проб воды. В социальных сетях распространилась информация, подкрепленная видеозаписями о гибели рыбы в реке Шугуровка. Данная река впадает в реку Уфимку, которая является водозабором Уфы. Жители города в своих сообщениях выражают опасения о том, что вредные вещества могли попасть в городской водопровод.

Уфимец объединил в коллажах лесные пожары в Башкирии с шоу дронов за 15 млн рублей. Дизайнер и автор множества социальных креативных проектов Тимур Сабитов разместил их в социальных сетях. В созданных картинках объединились кадры горения лесных пожаров и фото с шоу дронов, которое открывало национальный чемпионат WorldSkills Russia. Подпись к коллажам Сабитов сделал очень лаконичную — «Мечта о башкортании».

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