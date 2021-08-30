Оперативка, космические явления и младенческая смертность. Итоги дня в Башкирии

Жители Башкирии смогу увидеть сразу несколько космических явлений. Так, 10 сентября жители Башкирии смогут наблюдать за сближением Луны и Венеры. Уфимский планетарий сообщает, что после захода Солнца и до 20:40 правее и ниже молодой Луны возможно будет разглядеть Венеру. С 17 сентября, после захода Солнца, Юпитер, Сатурн и Луна выстроятся в геометрическую фигуру. Так, наиболее удачное время для наблюдения будет 17 и 18 августа в 21:00, а продлится явление до 03:50, когда зайдет последнее небесное тело — Юпитер.