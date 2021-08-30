Огромные барсуки напали на крошечную деревню в Башкирии

Сбежавшие из леса звери атаковали небольшую деревню в Башкирии с необычным названием — Венецию, расположенную в Дюртюлинском районе. Об этом сообщает Mash Batash.
По словам сельчанин, они находили задушенными своих кур, гусей и уток, и никто не понимал, в чём дело. Однажды одна из местных жительниц застала виновника массовой гибели скота, им оказался барсук.
Жители деревни предполагают, что самка с детенышами вышла из леса из-за аномально жаркой погоды. Сейчас люди ищут охотника, который сможет решить их проблему.