Оборудование нацфинала WorldSkills останется в колледжах Башкирии

Напомним, соревнования в этом году проходили в Уфе с 25 по 29 августа. Площадкой для чемпионата стал «Парк молодых профессионалов» на Рубежной улице. Вчера, 29 августа, прошло торжественное закрытие WorldSkills в уфимском парке «Ватан», где выступила группа «Дабро» и запустили салют. Радий Хабиров предложил ежегодно проводить финал чемпионата WorldSkills Russia в столице республики.