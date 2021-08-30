Оборудование нацфинала WorldSkills останется в колледжах Башкирии

Оборудование нацфинала WorldSkills останется в колледжах Башкирии
Оборудование нацфинала WorldSkills останется в колледжах Башкирии
Вчера, 08:49ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы Башкирии
Это повысит качество среднего образования в республике.

Оборудование, приобретенное для проведения финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), останется в колледжах республики. Об этом заявила директор Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) республики Кира Галямова во время подписания соглашения с компанией «ВидерКрафт РУС».

По её словам, такое оборудование поможет значительно улучшить качество обучения студентов региона. Повысить уровень среднего профобразования позволит также развитие у обучающихся гибких навыков, таких как критическое мышление, командная работа, выступления на публике, организационная деятельность и другие умения.

Напомним, соревнования в этом году проходили в Уфе с 25 по 29 августа. Площадкой для чемпионата стал «Парк молодых профессионалов» на Рубежной улице. Вчера, 29 августа, прошло торжественное закрытие WorldSkills в уфимском парке «Ватан», где выступила группа «Дабро» и запустили салют. Радий Хабиров предложил ежегодно проводить финал чемпионата WorldSkills Russia в столице республики.

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