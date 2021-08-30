Некоторые учителя и дети Башкирии останутся на дистанционном обучении

Некоторые учителя и дети Башкирии останутся на дистанционном обучении
Некоторые учителя и дети Башкирии останутся на дистанционном обучении
Вчера, 13:14ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Дистанционное обучение в первые недели возможно для школьников и учителей с заболеваниями, которые приводят к тяжелой форме коронавируса.

Новый учебный год может начаться в дистанционном формате для школьников и учителей, которые имеют хронические заболевания. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве РБ. Так, министр образования Башкирии — Айбулат Хажин — сообщил, что Минздрав республики уже подготовил перечень хронических заболеваний, которые приводят к тяжелой форме коронавируса.

Отмечается, что перевод на временный дистант будет осуществляться в добровольной форме. Для этого родителям школьников необходимо будет написать соответствующее заявление в образовательное учреждение. Известно также, что всеми необходимыми гаджетами и учебной литературой учителя и дети будут обеспечены. Так, дистанционное обучение может продлиться от 2 до 3 недель, однако расписание и режим обучения будет идти параллельно с очным форматом.

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