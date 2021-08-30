Нацфинал WorldSkills Russia 2021 в Уфе прошел при поддержке «Ростелекома»

«“Ростелеком” практически с нуля построил полноценную цифровую инфраструктуру на территории нового Парка молодых профессионалов. Специалисты компании выполнили большой объем работ: проложили 93 километра линий связи, установили и подключили на различных площадках телекоммуникационное оборудование, организовали видеонаблюдение, смонтировали 72 точки Wi-Fi и проводную сеть для стационарных рабочих мест, а также обеспечивали техническую поддержку во время соревнований».