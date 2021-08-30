Нацфинал WorldSkills Russia 2021 в Уфе прошел при поддержке «Ростелекома»

Провайдер обеспечил площадки проведения соревнований оптическими каналами связи и видеонаблюдением.
Специалисты компании подключили к скоростному интернету 1 600 рабочих мест и развернули зоны Wi-Fi для участников и гостей чемпионата. Следить за ходом состязаний организаторам помогали 192 видеокамеры, установленные в Парке молодых профессионалов и в аудиториях уфимских колледжей.
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:
«“Ростелеком” практически с нуля построил полноценную цифровую инфраструктуру на территории нового Парка молодых профессионалов. Специалисты компании выполнили большой объем работ: проложили 93 километра линий связи, установили и подключили на различных площадках телекоммуникационное оборудование, организовали видеонаблюдение, смонтировали 72 точки Wi-Fi и проводную сеть для стационарных рабочих мест, а также обеспечивали техническую поддержку во время соревнований».
Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан:
«В этом году Башкирия принимает крупнейший всероссийский чемпионат профессионального мастерства. Масштабы мероприятия впечатляют. В Уфе собрались более 3000 конкурсантов и экспертов из 76 регионов страны. Комфорт и безопасность участников, организаторов и гостей обеспечивала телекоммуникационная инфраструктура, созданная компанией “Ростелеком”».
Нацфинал WorldSkills Russia проводится по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
Организаторами первенства выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).