Курултай Башкирии сообщил о мерах господдержки для волонтеров, которые тушат пожары

Напомним, ситуация с лесными пожарами в регионе довольно острая. Необходимость помощи добровольцев в борьбе с огнем озвучивал даже глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта. Также волонтеров собирал и известный путешественник Олег Чегодаев. В качестве волонтеров выступают не только мужчины, которые борются с огнем, но и женщины, которые занимаются как тушением пожаров, так и обеспечением волонтеров горячим питанием.