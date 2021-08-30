Курултай Башкирии сообщил о мерах господдержки для волонтеров, которые тушат пожары

Курултай Башкирии сообщил о мерах господдержки для волонтеров, которые тушат пожары
Курултай Башкирии сообщил о мерах господдержки для волонтеров, которые тушат пожары
Вчера, 12:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Парламентарии планируют внести соответствующие изменения в закон о господдержке.

Волонтеры, которые принимают участие в тушении лесных пожаров в Башкирии, получат помощь и поддержку от государства, об этом сегодня, 30 августа сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии. Таким образом существующие меры поддержки государства в будущем распространятся и на волонтеров, которые борятся с огнем.

Известно о планах парламентариев внести изменения в закон «О государственной поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Башкортостан». Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах войдут в число приоритетных направлений волонтерской деятельности. По мнению парламентариев республики волонтерская работа в условиях чрезвычайных ситуаций сопряжена с большим количеством рисков.

Люди, добровольно встающие на борьбу со стихией, помогающие пострадавшим, достойны поощрения и всесторонней защитыКонстантин Толкачев, спикер Курултая Башкирии

Волонтеры будут обеспечены форменной одеждой, СИЗ (средствами индивидуальной защиты), необходимым оборудованием, питанием и помещениями во временное пользование. Планируется, что государство будет обеспечивать добровольцам проезд в обе стороны,страхование жизни и здоровья, а также оказание психологической помощи и реабилитации.

Напомним, ситуация с лесными пожарами в регионе довольно острая. Необходимость помощи добровольцев в борьбе с огнем озвучивал даже глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта. Также волонтеров собирал и известный путешественник Олег Чегодаев. В качестве волонтеров выступают не только мужчины, которые борются с огнем, но и женщины, которые занимаются как тушением пожаров, так и обеспечением волонтеров горячим питанием.

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