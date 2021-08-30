Как узнать свой избирательный участок

Подготовка к единому дню голосования, когда по всей стране будут выбраны депутаты в Государственную думу, в региональные парламенты, а также главы девяти субъектов РФ, идет полным ходом.

Практически все регионы страны заявили о полной готовности к ответственному событию. В Башкортостане выборы будут многоуровневыми, и представители ЦИК надеются, что они пройдут максимально активно и безопасно. Каждый избирательный участок будет полностью оснащен и укомплектован всем необходимым. Кого и когда будут выбирать Выборы в Башкирии, как и в других субъектах РФ, продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Это было решено еще в июне и было озвучено главой местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Илоной Макаренко. Прежде всего это объясняется мерами безопасности в отношении коронавирусной инфекции – разброс дат позволит избежать больших скоплений народа, обеспечит соблюдение социальной дистанции. А явка действительно ожидается очень высокой, поскольку в Башкирии, в отличие от многих других регионов, выборы в этот раз проходят на нескольких уровнях. В рамках референдума гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, а также депутатов Государственного собрания, так называемого Курултая Республики Башкортостан (дополнительные выборы назначены по трем одномандатным округам), депутатов городского совета Уфы, двух городских поселений, сельсоветов. Плюс ко всему пройдут еще выборы в 168 муниципалитетах республики. Выборы в Госдуму восьмого созыва должны определить имена 12 народных избранников, именно такое количество мандатов приходится на республику. За шесть мандатов будут бороться представители так называемых «партийных списков» и еще за шесть – кандидаты-одномандатники. При этом представлены в избирательных бюллетенях как крупные фракционные партии - «Единая России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», так и менее крупные объединения – Партия пенсионеров, «Гражданская платформа», «Родина», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и другие. Как узнать свой избирательный округ и участок Ожидается, что в дни референдума в Башкортостане откроются более 3364 избирательных участков. Как сообщила глава ЦИК РБ Илона Макаренко, избирателей нынешние выборы не удивят новшествами в организационном плане. Поэтому, если граждане уже знают номер своего избирательного участка, то им узнавать ничего не надо. Однако границы избирательных участков могут несколько меняться, поэтому проверка информации не будет лишней. Тем более что сейчас все сведения доступны в онлайн-режиме и для получения справок не нужно даже выходить из дома. Подробные списки представлены на сайте ЦИК Башкортостана – здесь можно в деталях узнать адреса участков для голосования (ул., дом, район, город или село). На портале “Госуслуги” тоже представлена вся исчерпывающая информация – нужно лишь зайти в специальный раздел по вкладке «Мои выборы». Кто может проголосовать по месту нахождения Право голосовать есть у каждого гражданина РФ совершеннолетнего возраста. Как правило, прикрепление граждан к избирательным участкам происходит согласно месту их постоянной регистрации или прописки. По этому принципу заранее готовятся списки избирателей. Однако сегодня все больше усиливается тенденция, когда граждане проживают не по месту регистрации и могут территориально находиться далеко от дома. Следовательно, им легче проголосовать в другом месте. Возможно ли это? Да! Для этого избирателю нужно открепиться от своего «родного» участка и закрепиться за другим. Проблема решается лишь подачей соответствующего заявления. Заранее узнайте, к какому избирательному округу относится фактический адрес, сколько в нем избирательных участков. Когда и куда можно подать заявление на голосование по месту нахождения Возможность подать заявление о смене участка в онлайн-режиме есть на портале “Госуслуги”, для этого нужно быть авторизованным пользователем. Также пройти необходимую процедуру можно в очном режиме, обратившись в МФЦ или в территориальную избирательную комиссию. Когда крайний срок подачи заявления Заканчивается прием заявок на открепление 13 сентября. Тем, кто подает онлайн-заявление, необходимо успеть до 23:59 по местному времени, то есть фактически до наступления 14 числа. Избиратели, подавшие бумажное заявление, должны успеть в рабочие часы МФЦ и УИК. Можно ли передумать и отозвать заявление, если планы изменятся При нештатной ситуации и изменении планов избиратель может отозвать заявление, если не истек окончания его подачи. В противном случае изменить что-то уже нельзя. Если гражданин фактически не имеет возможности прийти на участок, то он может воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» и проголосовать в онлайн-режиме прямо со своего мобильного телефона через одноименное приложение. Но для этого нужно заранее со всеми документами обратиться в МФЦ или УИК, чтобы зарегистрироваться. Избирательные участки Всю информацию об избирательных участках и ходе подготовки к выборам Республики Башкортостан можно найти на сайте ЦИК РБ. Его глава Илона Макаренко уже заявила, что в этом году выборы пройдут на новом уровне технической оснащенности. Все избирательные участки будут оборудованы по максимуму и в первую очередь их оснастят системами видеонаблюдения.

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