Группа Газпробанк Лизинг стала лидером на рынке лизинга в РФ

Первое место Группа занимает в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по новому бизнесу: объем составляет 88,2 млрд рублей (105,6 млрд рублей с НДС), что на 170% больше аналогичного периода прошлого года. Также первое место Группе обеспечил сегмент лизинга легковых автомобилей: объем нового бизнеса равен 34 млрд рублей (+184% к аналогичному периоду прошлого года).
По данным агентства «Эксперт РА» общий объем нового бизнеса лизингового рынка по итогам первого полугодия 2021 года составляет 945 млрд рублей, что на 66% больше аналогичного периода прошлого года. Объем лизингового портфеля рынка на 01.07.2021 достиг 5,6 трлн рублей (+7 % к данным на начало года). Таким образом, полученные в ходе исследования «РА Эксперт» данные, свидетельствуют о динамике роста бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг выше рынка.
«Доля лизинга в ВВП страны за первое полугодие 2021 года увеличилась на 54% и достигла 2% согласно данным агентства «Эксперт РА». Это обусловлено растущей популярностью лизинга в качестве альтернативного источника привлечения финансирования для МСБ и предприятий крупного бизнеса всех сфер экономики. Мы позитивно оцениваем динамичный рост бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в 2021 году и укрепление позиций на российском рынке лизинга», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.
По итогам первых шести месяцев 2021 года Группа Газпромбанк Лизинг также укрепила позиции в сегменте лизинга морских и речных судов, заняв второе место с объемом нового бизнеса 21,4 млрд рублей (в 28 раз больше первого полугодия 2020 года). Кроме того, второе место Группа занимает в сегментах лизинга нефтегазового и машиностроительного оборудования, третье – по авиализингу.
Итоги исследования российского рынка лизинга за первое полугодие 2021 года РА «Эксперт РА» опубликованы на сайте агентства.