Группа Газпробанк Лизинг стала лидером на рынке лизинга в РФ

«Доля лизинга в ВВП страны за первое полугодие 2021 года увеличилась на 54% и достигла 2% согласно данным агентства «Эксперт РА». Это обусловлено растущей популярностью лизинга в качестве альтернативного источника привлечения финансирования для МСБ и предприятий крупного бизнеса всех сфер экономики. Мы позитивно оцениваем динамичный рост бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в 2021 году и укрепление позиций на российском рынке лизинга», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.