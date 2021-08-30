Еженедельная оперативка с Радием Хабировым 30 августа. Максимально коротко

Сборная Башкирии заняла почетное второе место в медальном зачете чемпионата WorldSkills Russia. Премия за победу победителям и наставникам должна быть перечислена в течение недели, очень быстро — достаточно одной бумаги победителя, чтобы деньги на карту сразу «упали». Площадка после финала чемпионата может стать федеральным центром профессионального образования. Сейчас этот вопрос нужно «дожать» с Министерством просвещения, давайте вместе «потолкаемся». 80 тысяч квадратов — жалко разбирать.
С мэром Уфы прошлись по паркам, есть идея к 450-летию города привести в порядок наши парки. Мы пытались определить очередность. Очень востребованная история, но очень запущенные парки — и нефтехимиков, и в Деме, и парк лесоводов. Нам нужно к 2024 году сделать. Я не очень рад тому, что происходит в сквере «Птицы», исправляйте, деньги выделили, но некоторые вопросы вызывают смущение.
У нас наблюдается заболеваемость коронавирусом среди подростков старше 15 лет. В основном показатели удовлетворительные, показатели главного санитарного врача страны мы выдерживаем. У нас есть возможность проведения мероприятий от 500 до 1000 человек. В отношении школ есть необходимость обеспечить школы рециркуляторами, их недостаточно. Первенство по спортивной борьбе и «Ворлдскиллс» не осложнили эпидемиологическую обстановку в регионе, хотя у некоторых нашли вирусные инфекции и у троих был обнаружен коронавирус. Вспышка не была допущена.
Важное о 1 сентября и учебе в Башкирии. Торжественные линейки для некоторых классов и параллелей пройдут на открытом воздухе. Родителям присутствовать можно, но только в масках. Кабинетная система сохраняется. Каждый класс учится в своем кабинете. Входы для разделения потоков учащихся будут отмечены разноцветной маркировкой. В классах установят обеззараживатели воздуха. Во время перемен кабинеты должны проветриваться. Масочный режим для учителей сохраняется, но на время урока маску можно снимать. Для детей и учителей, имеющих проблемы со здоровьем, первые две-три недели будет особый удаленный режим. Для этого родителям следует написать заявление на имя директора. Расписание дистанта будет таким же, как и очное. При необходимости школа обеспечивает детей и учителей на дому необходимыми гаджетами.
В Башкирии продолжают действовать 3 очага лесных пожаров, в Белорецком районе и ЗАТО Межгорье — площадь почти 2,3 тысячи га. Каждый день регистрировалось от двух до 11 лесных пожаров. Держаться нам осталось немного. Главный показатель — населенные пункты, их надо защищать. Нельзя допускать, чтобы в них зашел огонь. Пока с этим все достойно. Вся республика боролась. Дожди пойдут — будем решать, что лесопожарный период завершается.
Некоторые подъезды в Уфе после ремонта — безобразие. Люди жалуются, вполне справедливо. Если деньги заплатили, надо уволить тех лиц, которые принимали решение. Нет здесь 300 тысяч рублей. Пусть счетная палата пройдется по подъездам и перевернет там всё. Глубокая разборка.
В Башкирии впервые средняя заработная плата вышла за пределы 40 тысяч и составила 40236 рублей. Это не Бог весть какая высокая зарплата, и у нас много людей, которые получают меньше этой суммы. Нужно подумать чтобы одним из пунктов соглашения у инвесторов был уровень заработной платы. Идет постепенное снижение уровня безработицы, надо дожимать. А вообще неделя прошла успешно, но в 00.00 все ваши успехи забудутся - а проблемы в вашей работы помнятся хорошо.