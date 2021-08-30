Еженедельная оперативка с Радием Хабировым 30 августа. Максимально коротко

Важное о 1 сентября и учебе в Башкирии. Торжественные линейки для некоторых классов и параллелей пройдут на открытом воздухе. Родителям присутствовать можно, но только в масках. Кабинетная система сохраняется. Каждый класс учится в своем кабинете. Входы для разделения потоков учащихся будут отмечены разноцветной маркировкой. В классах установят обеззараживатели воздуха. Во время перемен кабинеты должны проветриваться. Масочный режим для учителей сохраняется, но на время урока маску можно снимать. Для детей и учителей, имеющих проблемы со здоровьем, первые две-три недели будет особый удаленный режим. Для этого родителям следует написать заявление на имя директора. Расписание дистанта будет таким же, как и очное. При необходимости школа обеспечивает детей и учителей на дому необходимыми гаджетами.