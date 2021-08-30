ЕР: Разовую выплату в 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры

Как пишет издание nashgorod.ru, контролировать процесс выдачи единовременных выплат будут депутаты фракции «Единой России». Первыми получат деньги обладатели пластиковых банковских карточек, на которые перечисляется пенсия. Это около 30 млн пожилых людей. Остальные 13 млн получат выплаты через отделение “Почты России”.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что средства на единовременную выплату будут выделены из дополнительных доходов бюджета и что эти деньги направляются в первую очередь на решение социальных проблем. Известно, что последние два года инфляция оказалась выше, чем прогнозировалась, а если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше. В связи с этим президент предложил выплатить единовременную поддержку, которая компенсирует данный рост инфляции.
Более 40 миллионов человек получат компенсационные выплаты, в том числе и военные пенсионеры.
Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации, отметил, что компенсационные деньги будут выплачены быстро. Он также сообщил, что будут фиксироваться все случаи задержек по выплатам. И если таковые имеются, то необходимо оперативно реагировать на них и проводить разъяснительную работу. Он подчеркнул, что нужно четко и быстро выполнить задачу, которую поставил президент.
По информации сайта партии “Единая Россия”, 24 августа президент подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров. Для получения субсидии не нужно подавать дополнительное заявление.
“Забота о старшем поколении – это безусловный приоритет партии «Единая Россия». Считаю важным и справедливым принятие решения о выплате единовременной денежной компенсации пенсионерам и военнослужащим. В Республике Башкортостан, помимо данной поддержки, будет выплачена дополнительная единовременная выплата для категории граждан «Дети войны», их в республике более 180 тысяч человек. Выплату в размере тысячи рублей получат граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Обе денежные выплаты пенсионеры начнут получать уже на этой неделе: федеральная - всем пенсионерам по линии Пенсионного фонда, а республиканская для "детей войны" - по линии минтруда республики. Важно, что для их получения пенсионерам никуда ходить и писать какие-либо заявления не надо. Все деньги они получат или на дому, или через банковское учреждение, или через почту”, - прокомментировал вице-спикер Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров.