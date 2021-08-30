ЕР: Разовую выплату в 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры

“Забота о старшем поколении – это безусловный приоритет партии «Единая Россия». Считаю важным и справедливым принятие решения о выплате единовременной денежной компенсации пенсионерам и военнослужащим. В Республике Башкортостан, помимо данной поддержки, будет выплачена дополнительная единовременная выплата для категории граждан «Дети войны», их в республике более 180 тысяч человек. Выплату в размере тысячи рублей получат граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Обе денежные выплаты пенсионеры начнут получать уже на этой неделе: федеральная - всем пенсионерам по линии Пенсионного фонда, а республиканская для "детей войны" - по линии минтруда республики. Важно, что для их получения пенсионерам никуда ходить и писать какие-либо заявления не надо. Все деньги они получат или на дому, или через банковское учреждение, или через почту”, - прокомментировал вице-спикер Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров.