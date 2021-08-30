Эксперты прогнозируют рост инфляции после новых социальных выплат

В результате выплат пенсионерам и военным в России ожидается ряд экономических последствий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства.
По прогнозу экспертов, из-за этих выплат прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения составит 0,8–0,9%. Если учитывать в расчетах только получателей выплат, то прирост ожидается более 5%. Таким образом ожидается краткосрочное снижение неравенства по доходам.
Также ухудшатся показатели сбалансированности федерального бюджета, тем не менее это некритичное ухудшение, поскольку бюджет получит «значительные дополнительные нефтегазовые и ненефтегазовые доходы».
Незначительно увеличится инфляция, при этом соцвыплаты краткосрочно простимулируют экономическую активность.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал разовые выплаты для пенсионеров и военных по 10 тыс. руб. и 15 тыс. руб. соответственно. По словам министра финансов Антона Силуанова, новые выплаты потребуют около 500 млрд руб. — средства возьмут из доходов, которые бюджет получил в этом году, поскольку они оказались выше, чем ожидалось.