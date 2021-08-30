Эксперты прогнозируют рост инфляции после новых социальных выплат

Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал разовые выплаты для пенсионеров и военных по 10 тыс. руб. и 15 тыс. руб. соответственно. По словам министра финансов Антона Силуанова, новые выплаты потребуют около 500 млрд руб. — средства возьмут из доходов, которые бюджет получил в этом году, поскольку они оказались выше, чем ожидалось.