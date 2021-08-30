Эксперты поддержали проект закона об изменении полномочий РЭО

Изменение функций РЭО позволит развивать всю систему обращения с ТКО, а также более оперативно достигать целей в рамках федеральной программы «Экология». По планам к 2030 году будут сортировать 100% отходов, а долю захоронения снизят до 50% (сейчас более 90% отходов направляются на полигон).