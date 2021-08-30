Эксперты поддержали проект закона об изменении полномочий РЭО

По информации kp.ru, законопроект Минприроды РФ позволит в полной мере осуществлять управление системой обращения с отходами. Также принятие закона позволит принимать участие в государственной политике по вопросам охраны окружающей среды и противодействия изменениям климата.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, проект федерального закона поможет создать и управлять государственной системой экологического мониторинга, а также контролировать строительство и реконструкцию объектов, если там задействованы средства РЭО или бюджетные субсидии. Кроме того, данная законодательная инициатива поможет создать единую цифровую платформу, где можно будет отслеживать выбросы вредных веществ.
Стоит отметить, что закон поможет упростить финансирование инвесторов мусорных предприятий. РЭО планирует создать фонд, который будет давать гарантии в виде денег или других активов. За работой фонда будет следить наблюдательный совет компании.
По словам заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдара Неверова, РЭО необходимо наделить такими полномочиями, которые позволяли бы экологическому оператору быть инвестором мусорной отрасли, соинвестором, финансовым рычагом и административным ресурсом.
Предприниматели также рассчитывают на свою вовлеченность в процесс обсуждения законопроекта. По их мнению, это поможет более детально разработать проект закона.
Изменение функций РЭО позволит развивать всю систему обращения с ТКО, а также более оперативно достигать целей в рамках федеральной программы «Экология». По планам к 2030 году будут сортировать 100% отходов, а долю захоронения снизят до 50% (сейчас более 90% отходов направляются на полигон).