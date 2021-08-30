Эксперты: Концепция РОП должна заработать к 2022 году

По информации kp.ru, компании-утилизаторы считают, что дальнейшее промедление сдерживает экономическое развитие и дорого обходится стране. Эксперты отмечают, что количество мусора на свалках страны с каждым годом увеличивается. 90% находится на полигонах, при этом свыше половины отходов нельзя утилизировать. По мнению экологов, в ближайшие пять лет в стране не останется места для нового мусора. Решить данную проблему можно за счет РОП.
Данная инициатива обяжет предпринимателей самостоятельно утилизировать отходы или же платить экосбор, который пойдет на развитие производств для вторичной переработки мусора. РОП позволит развивать рынок переработки отходов.
Генеральный директор компании-утилизатора АО «СОЭМЗ» Денис Кондратьев отметил, что отрасль ожидает введения концепции РОП с 2015 года и давно нарастила свои мощности. Он считает, что это состояние затянулось.
По мнению заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдара Неверова, необходимо выбрать единого начальника для контроля за всеми процессами утилизации и прозрачности. Также он отметил, что к 2022 году программа должна заработать. Экосбор будет поступать в бюджет страны. Эти средства будут весомым подспорьем в финансировании изменений в мусороперерабатывающей индустрии, намеченных в стране.
Исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев считает, что новая концепция РОП позволит перейти на экономику замкнутого цикла, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и уменьшению числа полигонов в стране. Отмечается, что отсрочка введения инициативы приводит к многочисленным тратам на уничтожение свалок и рекультивацию полигонов.