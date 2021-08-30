Эксперты: Концепция РОП должна заработать к 2022 году

По информации kp.ru, компании-утилизаторы считают, что дальнейшее промедление сдерживает экономическое развитие и дорого обходится стране. Эксперты отмечают, что количество мусора на свалках страны с каждым годом увеличивается. 90% находится на полигонах, при этом свыше половины отходов нельзя утилизировать. По мнению экологов, в ближайшие пять лет в стране не останется места для нового мусора. Решить данную проблему можно за счет РОП.