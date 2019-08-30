Зима совсем близко: В МЧС Башкирии предупредили жителей о заморозках
Вчера, 16:17ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Морозные для осени дни начнутся уже завтра, 31 августа.
Резкие и нехарактерные для это времени года заморозки начнутся, по словам спасателей, уже завтра, 31 августа. Вплоть до 2 сентября в республике будет наблюдаться холодная, морозная погода.
На почве ночью до -3, днем облачно, местами дожди, северный ветер до -12 метров в секунду, температура воздуха составит до +12 градусов.
Напомним, что в Ишимбайском районе республики, как сообщили местные жители, в минувшую ночь выпал снег.
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