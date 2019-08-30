За ролик с оскорблением Путина житель ХМАО выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей

Он репостнул этот ролик в «Одноклассниках», что и вызвало интерес спецотдела полиции. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Сам он уже раскаялся в своих действиях. Об этом 30 августа сообщило издание muksun.fm.