Фото: pixabay.com
За ролик с оскорблением Путина житель ХМАО выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей
Вчера, 20:53Общество
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Ролик с оскорбительными словами в отношении российского лидера Владимира Путина стал причиной штрафа, который наложили на жителя Ханты-Мансийского автономного округа.
Он репостнул этот ролик в «Одноклассниках», что и вызвало интерес спецотдела полиции. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Сам он уже раскаялся в своих действиях. Об этом 30 августа сообщило издание muksun.fm.
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