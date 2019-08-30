Вот вам и конец августа: в Башкирии выпал снег

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По примете, через месяц после первого снега должен установиться снежный покров.
Сюжеты: Фотофакт
Жители Ишимбайского района Башкирии опубликовали в соцсетях фотографии первого снега, который выпал сегодня у них.
Как комментируют местные жители, если верить примете, что уже через месяц после первого снега должен установиться основательны снежный покров. Но что-то местные жители верят в это с трудом, ведь они еще даже не успели собрать весь урожай.
Напомним, в ближайшую недели синоптики прогнозируют дождь., а потом обещают наступление «бабьего лета».
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