Вот вам и конец августа: в Башкирии выпал снег

Жители Ишимбайского района Башкирии опубликовали в соцсетях фотографии первого снега, который выпал сегодня у них.

Как комментируют местные жители, если верить примете, что уже через месяц после первого снега должен установиться основательны снежный покров. Но что-то местные жители верят в это с трудом, ведь они еще даже не успели собрать весь урожай.