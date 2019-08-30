Вот это кино: Почему жители Башкирии платят за отопление "Фонтана"

В городе Октябрьский в Башкирии одна из управляющих компаний заняла позицию мнополиста. Теперь жители десятков многоквартирных домов не могут отказаться от ее услуг даже посредством судебного разбирательства. Тем временем, постепенно выясняется, как управляющая компания присваивает их деньги.

Отопление нежилых помещений за счет жильцов

Жители дома №16 главной улицы Октябрьского – проспекта Ленина в один момент обнаружили, что за счет них отапливается большое нежилое помещение на первом этаже – кинотеатр “Фонтан”.

Ленина, 14 и кинотеатр "Фонтан" Фото: Mkset.ru

Тут надо заметить, что во всем Октябрьском принята особая, не поддающаяся логике система расчетов отопления. В случае Ленина,16 управляющая компания “Жилуправление” снимает показания общедомового счетчика и отправляет поставщику ресурса – ООО “Теплоэнерго”. Там, в обход правительственного постановления №354 от 6 мая 2011 года “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”, отдельно высчитывается потребление тепла жилых и нежилых помещений. Делается это так: общую цифру делят на две части с учетом общей площади жилых и нежилых помещений в доме. Первую часть, отопление жилых помещений, считают по общепринятой формуле, которая описана в постановлении. Вторую часть – для нежилых – рассчитывают по часовой нагрузке. Затем эти расчеты возвращаются обратно в “Жилуправление”. А там уже происходит вовсе что-то непонятное: из двух отдельных цифр выводят общую сумму платы за отопление для всего дома.

В итоге, собственники жилых помещений платят на 2-3 тыс. рублей в месяц больше.

Когда все это выяснилось, в ОАО “Жилуправление” долгое время отрицали, что помещение “Фонтана” отапливается. Однако поставщик тепла – ООО “Теплоэнерго” дал другой ответ, подтвердив догадки жильцов официально. Тогда управляющей компании пришлось признаться, что с собственниками кинотеатра никакого договора у них нет, соответственно, за обогрев помещения платят жители дома. Большинство из них, кстати, пенсионеры.

Обследование тепловиков показало, что помещения кинотеатра “Фонтан”, а именно длинные выходы из красного и синего залов, кассы отапливаются от системы теплоснабжения жилого дома из стояков в количестве девяти штук, проходящих транзитом через эти помещения. В “Теплоэнерго” рекомендовали управляющей компании выполнить вынос отопительных стояков, проходящих через помещения кинотеатра – отсоединить от системы отопления жилого дома. Однако она не была приведена в исполнение.

Таких нежилых помещений в доме – пять. В отличие от кинотеатра, остальные находятся в собственности частных лиц, и они с задержками, но все же оплачивают услуги управляющей компании. Однако сколько они платят и куда идут эти деньги – в отчетах “Жилуправления” не отражено.

- Деньги, вырученные от обслуживания нежилых помещений должны направляться на содержание дома. Так как они через кассу не проходят – иначе были бы отражены в отчетах , вероятно, уходят напрямую в чей-то карман, - говорит Валентина Васильевна Бражник, жительница города Октябрьский. - Получается, что жильцы многоквартирного дома по проспекту Ленина,16 не только лишаются части денег на ремонт подъездов, замену окон и т.д., еще и оплачивают тепло за кинотеатр “Фонтан”.

Ремонт 200 м дороги за 2,5 млн

Дорога, которую отремонтировали за 2,5 млн рублей Фото: Mkset.ru

Жители дома №41, по тому же проспекту Ленина, благодаря махинациям “Жилуправления” должны им выплатить 1 млн 800 тысяч рублей, продолжает Валентина Васильевна. Она возглавляет домком этой девятиэтажки. Дело в том, что в Октябрьском, как и в многих других городах в 2011 году была практика проведения ремонтных работ внутридворовых дорог за счет жителей ближайших домов. Только для этого было необходимо получить согласие большинства жителей на общем собрании. “Жилуправление” этого не стал делать и списал более 2 млн рублей со средств, накопленных на капитальный ремонт. “Тогда Единого регоператора капремонта не было, управляющие компании имели прямой доступ к средствам”, - уточняет Бражник. Когда же кто-то из жильцов начал задавать вопросы, управляющая компания начала их убеждать, что придворовую территорию жители домов должны ремонтировать за свой счет.

Отметим, что длина придомовой дороги составляет около 200 м. Кроме ремонта, опять же без согласия собственников квартир, произведено ее расширение.

- В суд по этому поводу обращаться не имеет смысла – прошел срок исковой давности.

Кроме того, “Жилуправление” предъявляет собственникам квартир этого дома, что они имеют перед ними долг в размере 1 млн 800 тысяч рублей. Откуда этот долг образовался – жильцы понять не могут. В отчетной документации управляющей компании указано, что за эти средства “Жилуправление” в этом доме произвел капитальный ремонт инженерных сетей. Однако по факту эти работы были произведены не в качестве капремонта, а текущего, утверждает Бражник.

- Теперь у жителей дома №41 долг перед управляющей компанией 1,8 млн рублей, так как они указывали в документах, что делали и продолжают делать инженерные сети за счет капремонта, - говорит Бражник.

Восьмиподъездная девятиэтажка на Ленина,41 - 1972 года. По словам председателя домкома, с тех пор лишь дважды производили капитальный ремонт: кровли и замена лифтов.

Примечательно, что ремонт за 2 млн рублей оказался не качественным и через пару лет придворовая территория развалилась на глазах. Повторно ремонтировать дорогу они отказались, и администрация города в этом году залатала ямы за свой счет.

За 2019-2020 год “Жилуправление” предложило жителям дома за их счет сделать технический паспорт дома.

- Мы отказались от этого. Спрашиваем, почему его нет? Они говорят, что в 2006 году, когда дом принимали, не передали. А это разве наши проблемы? Тогда и надо было разбираться. Для нашего дома 30 тысяч рублей, конечно, небольшие деньги. Но я, например, не намерена их кормить за счет своих кровно заработанных денег, за счет своей пенсии, - говорит женщина.

Тарифы растут

В прошлом году в Октябрьском тариф на тепло вырос сразу на 22%. Этот момент, кстати, вполне объясним – ранее в городе тариф был ниже, чем в среднем по региону, произошла некая уравниловка. Жителей пугает другое.

- Появились сообщения, что в сентябре депутаты Октябрьского горсовета поднимут вопрос об увеличение тарифа на тепло на 2020 год на 9,02%. Если в первом случае можно понять, то на этот раз за что? – задается вопросом Бражник.

В этом случае, впрочем, также есть ответ: в начале лета СМИ сообщали о пересчете тарифов на отопление в зависимости от этажности. Платежки собственников квартир на нижних этажах могут существенно вырасти.

В то же время понятны опасения жителей Октябрьского. В июне 2019 года правительство страны утвердило постановление, цель которого не допустить роста тарифов ЖКХ выше уровня инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в в 2019 году в стране составит 4,2-4,7%.

Комментарии

Юрист в сфере ЖКХ Радик Султанов советует жителям дома Ленина,16 обратиться с жалобой в Госкомитет по жилищному и строительному надзору.

- В 6-7 пунктах статьи 157 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что лицо, предоставляющее коммунальные услуги обязан выплатить штраф и сделать перерасчет. С такой практикой сталкиваюсь впервые, и она мне непонятна. Если бы для нежилых помещений требовался особый расчет, их исключили бы из 354 постановления. Но они там находятся наряду с жилыми помещениями, значит, формула расчета должна быть одинаковой, разве что могут применяться разные тарифы, - прокомментировал он.

В приемной ОАО “Жилуправление” Медиакорсети сообщили, что Рим Багаутдинов сможет ответить на вопросы журналистов только на следующей неделе.

Запрос в администрацию города Октябрьский направлен, от оперативного комментария чиновники отказались в виду невозможности "идентифицировать журналиста по телефону".