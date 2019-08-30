Власти Ирана опровергли информацию о неудачном запуске спутника

В Тегеране эти сведения назвали ложными, информирует RNS.

По словам Джахроми, «Нахид 1» находится в рабочем состоянии. На данный момент спутник размещен на испытательном полигоне.

Информацию о неудачном запуске Ираном «Нахид 1» опубликовали западные СМИ. В статье журналисты ссылались на спутниковые снимки.

СМИ писали, что Тегеран в 2019 году уже в третий раз пытался запустить ракеты. Якобы все запуски закончились провалом. На одна из ракет так и не вышла на околоземную орбиту.

Изучивший спутниковые снимки старший научный сотрудник Института Мидлбери Дейв Шмерлер рассказал о взрыве космической ракета-носителе на стартовой площадке. Судя по изображению взрыв прогремел за несколько минут до того, как было сделано фото.