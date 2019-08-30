ВКонтакте запускает гранты для авторов и расширяет программу поддержки VK Talents
Жюри оценит оригинальность идеи, активность аудитории и качество наполнения группы.
VK Talents запускает грантовую программу для создателей контента. Интересные авторы, которые делятся творчеством в VK, получат финансовую поддержку, помощь в продвижении и другие бонусы.
Команда ВКонтакте будет выбирать самое интересное сообщество раз в месяц.
Победитель конкурса получит:
- 50 тысяч рублей на счёт в приложении для краудфандинга «Цели»;
- сертификат на 100 тысяч рублей для рекламного продвижения в VK;
- интеграции в фестивали, концерты, выставки, спортивные и культурные мероприятия в течение года;
- индивидуальные консультации таргетолога и команды VK Talents;
- ранний доступ к новым инструментам ВКонтакте.
Подать заявку на участие в конкурсе можно c помощью нового портала VK Talents — vk.cc/grants.
ВКонтакте регулярно проводит конкурсы для начинающих создателей контента и приглашает победителей участвовать в крупных проектах. В этом году писатели участвовали в конкурсе Esquire, музыканты выступали на европейских фестивалях Sziget и Exit, фотографы готовили репортажи с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а художники создавали афиши для фильма «Шазам!» и фестивалей Comic Con, Старкон, VK Fest.