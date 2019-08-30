В правительстве Башкирии обсудили концепцию будущего хосписа

Сегодня, 30 августа, ио вице-премьера правительства Башкирии Ленара Иванова на своей странице в соцсетях рассказала о новом этапе обсуждений будущего уфимского хосписа. В обсуждении приняла участие Анна (Нюта) Федермессер, которая известна как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и член центрального штаба Общероссийского народного фронта. По мнению Ленары Ивановой, сегодняшний день в истории уфимского хосписа был ключевым.

Нюта Федермессер смогла объяснить местным чиновникам, представлявшим все заинтересованные ведомства, а также архитекторам, строителям и представителям НКО, каким должно быть место для будущего хосписа. Она также рассказала, «что будут противники и будет напряженность, что здесь надо думать не о том, чтоб заработать».

По словам Ленары Ивановой, уфимские собеседники «прониклись». По итогам жаркого обсуждения сформировалась концепция хосписа.

Участки под хоспис Нюта Федермессер осмотрела лично, окончательный выбор пока не сделан.

Напомним, в республике объявлен сбор средств на строительство хосписа, который уже стал поводом для претензий в адрес властей. Тем не менее работа над концепцией хосписа продолжается.