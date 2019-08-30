В Башкирии пропал малыш Тимур Хабиров: волонтеров просили проверять вскопанную землю

Сегодня, 30 августа, ближе к вечеру стало известно, что волонтерам, которые участвуют в поисках годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе Башкирии, дали указание обращать внимание на свежевскопанную землю, а также коробку средних размеров и одеяло синего или фиолетового оттенков, которое исчезло вместе с Тимуром. Об этом сообщил портал Ufacitynews.ru со ссылкой на одного из волонтеров.

Издание располагает информацией, что такое указание насчет поисков волонтерам поступило от оперативников. Есть также информация, что круг поисков следует сузить вокруг сельского пруда.

Напомним, ребенок пропал вчера ранним утром. О его исчезновении заявила мать. Женщина воспитывает одна пятилетнюю девочку и годовалого мальчика. С его отцом она рассталась нынешней весной. Отец на период вероятного похищения ребенка имеет твердое алиби. Полиция допросила еще одного мужчину, который предположительно мог быть близким другом матери пропавшего мальчика.

Поиски продолжаются. В них участвуют около 200 человек – полицейские, кинологи с собаками, водолазы, местные жители и волонтеры.