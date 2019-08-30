«Ушла с собакой в магазин»: В Башкирии три месяца ищут пропавшую 21-летнюю девушку

Анастасия Тимуш родом из Салавата. Девушка в свои ранние годы перенесла серьезную черепно-мозговую травму и вынуждена регулярно проходить лечение в стационаре. Три месяца назад девушка ушла из дома, чтобы погулять с собакой и заодно зайти в магазин. Но с тех пор она так и не вернулась. Собака при этом вернулась в тот же день.