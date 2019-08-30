«Ушла с собакой в магазин»: В Башкирии три месяца ищут пропавшую 21-летнюю девушку
Девушка является инвалидом второй группы и нуждается в постоянном наблюдении врачей.
Анастасия Тимуш родом из Салавата. Девушка в свои ранние годы перенесла серьезную черепно-мозговую травму и вынуждена регулярно проходить лечение в стационаре. Три месяца назад девушка ушла из дома, чтобы погулять с собакой и заодно зайти в магазин. Но с тех пор она так и не вернулась. Собака при этом вернулась в тот же день.
Сообщается, что девушку видели в разных местах города с разными людьми, но до сих пор никакой точной информации о ее местонахождении нет.
Приметы пропавшей: среднего телосложения, глаза зеленые, волосы короткие.
Особые приметы: на одной из рук нет половины мизинца, картавит, плохо разговаривает.
Была одета в красное пальто с черными рукавами, синие джинсы и синие кеды в полоску, на голове был платок.
Всех, кто знает о местонахождении девушки, просьба позвонить по номеру 8-987-620-11-89 (мама Светлана).