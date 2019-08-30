«Уфа позволяет?»: В Башкирии глава района отрицает невыносимые условия жизни сироты

27 августа, после трех недель попыток, сирота из города Учалы Ильнур Даушев попал на прием к главе Учалинского района Руслану Гилязетдинову. О ситуации Ильнура Медиакорсеть ранее подробно рассказывала. Молодой человек, будучи сиротой, пять лет назад получил от государства комнату в общежитии. Ильнур изначально пытался заявить о том, что в этой комнате жить невозможно: из-за отсутствия вентиляции, высокого уровня сырости в помещении, на полу — огромные трещины, откуда к нему наведываются грызуны и малоприятные насекомые.

В силу своей молодости (ему было 18 лет) и незнания законов, Ильнур тогда обращался только в отдел опеки и попечительства района. В этом году заручившись поддержкой местных общественников, начал активно защищать свои права. Однако с главой района удалось встретиться только на днях.

— Похоже главе Учалинского района действительно не до насущных проблем касающихся отдельной категории незащищённых граждан города. Спустя три недели моих мытарств — попытки записаться на прием к главе района, 27 августа 2019 года меня всё-таки пригласили на приём и я попал в «святилище» (к главе).

Разговор не задался. Впечатления складывались не лучшие и было некомфортно, ведь вопросы, заданные мною, для главы — тупиковые. По его мнению и мнению его подчиненных, таких проблем, как у меня — в городе и в Учалинском районе не существует, а тут я.

По мнению или задумке наших чиновников, сироты обеспечиваются пригодным жилыми помещениями, да там чуть ли не хоромы и золотые унитазы.

И крыс, мышей в моей комнате нет (на четвёртой минуте разговора мы это слышим от уст самого главы). Ну да, мы же сами придумываем и идем к чиновникам от нечего делать.

И вот, на следующий день после встречи, при осмотре моего жилья и подвала моего дома, сотрудниками прокуратуры, Уралтехстроя, а также газовой службы, обнаруживается куча отравленных мёртвых крыс и мышей, а также гниль и жуткий запах.

Видео Видео: Mkset.ru

По слухам или нет, Учалы один из коррумпированных городов РБ, живет по принципу «рука руку моет». Ну и не исключить такое понятие, как " байство», а котором так любит говорить Радий Хабиров. А страдают простые наши граждане. Я никого не обвиняю, но закрадывается мысль: раз они так поступают, значит Уфа это позволяет?

Перед выборами 8 сентября 2019 года я увидел истинное «лицо» Учалинского чиновника» и ощутил на себе всю «гуманность» Учалинского суда и не только.

А пока надеемся на честность прокуратуры и ждём реагирования, — рассказал о встрече с главой Медиакорсети Ильнур Даушев.

Отметим, ранее, вместо того, чтобы рассмотреть претензии молодого человека по существу, администрация района подала на него в суд. Заседание суда состоялось на следующий день после встречи Ильнура с Русланом Гилязетдиновым. Напомним, чиновники сообщили, что, якобы, Даушев не дает разрешения на осмотр и ремонт вентиляции в своей комнате, хотя по словам молодого человека, это не соответствует действительности. Да и логично: он в течение пяти лет пытается обратить внимание чиновников на свою проблему, и доказать ее существования можно только посредством демонстрации. Получается абсурдная ситуация: Ильнур их постоянно зовет к себе в комнату, чиновники не приходят, но в то же время говорят, что их не пускают.

Судья Аймара Камилевна Сайфуллина не стала разбираться во всех этих тонкостях и обязал сироту обеспечить доступ в помещение ремонтной бригаде. Представитель администрации объяснил Даушеву, что в его комнате поставят вентиляцию, немного подправят гнилые полы. «Для них все пройдет малыми расходами», — говорит Ильнур.