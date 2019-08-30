«Россети», Минэнерго и «Лидеры России» определят лучших энергетиков России

Главное мероприятия конкурса «Лидеры энергетики» проводится по методу и правилам всероссийского соревнования «Лидеры России». Участие в нем принимают 440 инженеров - сотрудников энергетических компаний страны. Они уже успешно справились с предыдущими турами конкурса. Сегодня они соберутся в команды по 10 человек за круглыми столами и будут разбирать кейсы по работе над современными задачами по функционированию электросетевого комплекса, сообщает kursdela.biz.Их работу оценит строгое жюри, в которое вошли финалисты конкурса «Лидеры России», главы Министерства энергетики РФ, а также руководители ПАО «Россети».

В результате будут отобраны 100 победителей, кандидатуры которых в дальнейшем будут рассматриваться в приоритетном порядке на замещение руководящих должностей группы компаний «Россети». Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветственное сообщение всем участникам конкурса, в котором подчеркнул необходимость развития энергетического комплекса для развития экономики всей страны. Он отметил, что развитие данной сферы невозможно без квалифицированных специалистов. Медведев в телеграмме подчеркнул, что именно нестандартное мышление и совместная работа позволяют воплощать в жизнь самые инновационные идеи в области электроэнергетики. Он добавил, что надеется на то, что всем участникам конкурса удастся показать свои знания и проявить лидерские качества.