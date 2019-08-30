Пропал малыш Тимур Хабиров: полиция допросила нового фигуранта уголовного дела
Речь идет о 39-летнем мужчине, который не приходится родственником никому из родителей пропавшего ребенка.
Сегодня, 30 августа, стало известно, что оперативники, которые занимаются расследованием уголовного дела по факту исчезновения годовалого ребенка в Дюртюлинском районе республики, допросили 39-летнего мужчину. Подробности сообщила «Комсомольская правда».
Этот человек не является родственником никого из членов семьи пропавшего мальчика, но проживает в том же селе Исмаилово, что и они. Предположительно он мог быть знакомым матери ребенка.
Напомним, об исчезновении ребенка заявила его мать вчера утром. Малы, которому едва исполнился 1 год и 2 месяца, пропал прямо из своей комнаты бесследно. Женщина одна воспитывала двух маленьких детей, с мужем она рассталась весной. У отца ребенка алиби, его видели в другом месте в период исчезновения ребенка.
Поисками малыша занимают полицейские, кинологи с собаками, водолазы от МЧС, местные жители и волонтеры.
Информацию о ребенке, которая может помочь в поисках, можно сообщить в полицию по телефону 01 или 020 (с мобильного), а также волонтерам по номерам: 8-927-969-89-19 или 8 927 941-65-11.