Праздник под дождем: прогноз погоды на выходные и понедельник в Башкирии не обрадует
Педагогам, школьникам и их родителям следует готовиться к праздничным линейкам в экстремальных погодных условиях.
Прогноз погоды на ближайшие несколько дней практически не оставил надежды на солнечное начало нового учебного года.
Выходные, однозначно, будут дождливыми и слякотными.
Завтра, 31 августа, по республике и в Уфе ожидается преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями. В течение дня неизбежен дождь в сопровождении холодного северного и северо-западного ветра. Температура воздуха днем +10…+12 градусов. Ночью столик термометра может опуститься до +5 градусов.
Еще хуже будут дела в воскресенье, 1 сентября. Синоптики предсказали дождь на весь день. А в ночное время в ряде районов республики могут быть заморозки на почве до -3 градусов.
Чуть оптимистичнее выглядит прогноз на понедельник, 2 сентября, в этот день из-за облаков временами может выглядывать все-таки солнце. Однако насколько долго продлится такая природная благодать, сказать трудно, поэтому праздничные линейки в школах по случаю начала нового учебного года рекомендуется проводить внутри помещений.