Праздник под дождем: прогноз погоды на выходные и понедельник в Башкирии не обрадует

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней практически не оставил надежды на солнечное начало нового учебного года.

Выходные, однозначно, будут дождливыми и слякотными.

Завтра, 31 августа, по республике и в Уфе ожидается преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями. В течение дня неизбежен дождь в сопровождении холодного северного и северо-западного ветра. Температура воздуха днем +10…+12 градусов. Ночью столик термометра может опуститься до +5 градусов.

Еще хуже будут дела в воскресенье, 1 сентября. Синоптики предсказали дождь на весь день. А в ночное время в ряде районов республики могут быть заморозки на почве до -3 градусов.