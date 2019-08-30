Поиски годовалого Тимура Хабирова в Башкирии: мать дала чистосердечное признание

Накануне, 30 августа, поздно вечером, стало известно, что Юлия Хабирова, 29-летняя мать годовалого ребенка, пропавшего в Башкирии, дала чистосердечное признание. Подробности сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.

Юлия в ходе продолжительного допроса призналась, что первоначально ввела всех в заблуждение – из дома ребенок вовсе не пропадал. Она сама вынесла его, завернув в лиловое одеяло, и, положив в большую коробку, оставила в зарослях крапивы. А затем ушла домой спать. Ранним утром она хватилась и побежала искать ребенка за домом, но его там уже не было.

Молодая женщина показала на месте событий, как всё было. Мотивы своего поступка она пока толком не объяснила.

Источник пояснил, что эти показания женщины не нашли подтверждения. На земле или в траве в указанном ею месте не было обнаружено никаких следов передвижения ребенка или других людей, которые могли бы его забрать с собой из опасного места.

До сих пор никаких следов ребенка не обнаружено. В поисках участвуют полицейские, кинологи с собаками, водолазы, местные жители и волонтеры. Они решили не прерывать осмотр территории даже в ночное время и попросили местные власти помочь покормить участников поиска.

Напомним, об исчезновении малыша, которому исполнилось всего 1 год и 2 месяца, вчера утром заявила его мать. Женщина воспитывала одна пятилетнюю дочку и малыша, с отцом которого рассталась нынешней весной.

Возбуждено уголовное дело. У отца на период исчезновения ребенка есть твердое алиби. Следователи также допросили мужчину, который предположительно является близким другом матери пропавшего мальчика.