Фото: pxhere.com
На создание гимна Перми потратят около миллиона рублей
Вчера, 17:53Общество
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Конкурс на написание текста и музыки гимна города Пермь встанет городскому бюджету в 919 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе Пермской городской Думы, где вчера состоялось обсуждение по разработке гимна, конкурс пройдет в два этапа - написание слов и музыкального сопровождения.
За первый и второй этап участнику конкурса выплатят 300 тысяч рублей, победителя удостоят специальной премии. Как считают члены оргкомитета, гимн должен демонстрировать историческую значимость города Пермь, отражать связь поколений, культурные и национальные традиции, сообщает properm.ru.
Напомним, комитет по разработке гимна Перми учредили в прошлом году в 2018 году. Гимн планируется впервые исполнить на празднование Дня города в 2020 году.
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