На создание гимна Перми потратят около миллиона рублей

За первый и второй этап участнику конкурса выплатят 300 тысяч рублей, победителя удостоят специальной премии. Как считают члены оргкомитета, гимн должен демонстрировать историческую значимость города Пермь, отражать связь поколений, культурные и национальные традиции, сообщает properm.ru.

Напомним, комитет по разработке гимна Перми учредили в прошлом году в 2018 году. Гимн планируется впервые исполнить на празднование Дня города в 2020 году.