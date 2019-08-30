Клиенты Альфа-Банка начали получать пуш-уведомления вместо SMS

В «Альфе» с января сэкономили 500 млн рублей, до конца года планируют удвоить сумму. В МКБ говорят, что новый способ дешевле в несколько раз. Особенно выгодно использовать «пуши», когда мобильные операторы постоянно повышают стоимость своих сервисов, подчеркивают в “СМП-банке”.

Сделать push-оповещения главным способом информирования в скором времени могут во всех российских банках первой двадцатки. В Сбербанке отмечают мультимедийную составляющую таких сообщений и возможность размещать определенные кнопки. В “Совкомбанке” ценят «пуши» за безопасность и их недоступность для других служб телефона: перехватить такие оповещения гораздо сложнее. В ВТБ добавляют, что серфить в истории «пушов» просто удобнее.

И все банки отмечают дешевизну сервиса по сравнению с смс, передает transsib.ru.

Центробанк уточняет, что закон обязывает банки сообщать клиентам обо всех операциях, совершенных с помощью их карты. Каким способом уведомлять клиентов, уточняется в договоре.