Как правильно поменять окна в Уфе?

Дело в том, что в невыносимую жару здесь было немного прохладно, как в подъезде (мы предполагаем, что это бывшее складское помещение). Но когда температура начала падать со скоростью рубля, мы поняли, что у этой опции есть обратная сторона — и зимой нам, возможно, придется несладко. Поэтому мы решили, что перед заморозками обязательно нужно решить проблему с окном — в новом офисе оно у нас одно, но большое, нестандартной формы и холодное. Более того, открывать и закрывать его очень не удобно.

Прежде, чем рубить окно сплеча, мы решили обратиться за консультацией к профессионалам — к компании «Мастер окон», которая больше 20 лет выступает в качестве технического эксперта светопрозрачных конструкций.

Итак, что нужно знать перед установкой окон?

— В первую очередь, нам нужно понимать, куда выходят окна — где в квартире или офисе солнечная сторона, где проезжая часть, есть ли влажность на кухне, на каком этаже вы сидите, дом панельный или кирпичный, — подчеркивают специалисты компании. — Кроме того, нам важно знать, по какой причине клиент меняет окна. Исходя из этих данных, нам будет проще понять, какой вариант окон предложить. Если, к примеру, окна меняем на солнечной стороне, то ставим мультифункциональное стекло, если холодно — энергосбережение.

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Предварительно мастера должны замерить высоту и ширину окон, глубину откосов и подоконников. Так, но у нас в офисе окно не самое обычное.

— Для этого обязательно нужен выезд инженера по замерам — сам заказчик вряд ли сможет сделать все необходимые замеры. Мы вообще любим нестандартные окна — «Мастер окон» делает любые нестандартные изделия, которые не противоречат ГОСТам.

Как отмечают специалисты, для нашего сурового климата, который, впрочем, может и покапризничать, лучше выбирать более широкий профиль окон, начиная от 70 мм, а стеклопакет должен быть двухкамерным.

Выбирая фирму, которая займется установкой нового окна, вы обязательно столкнетесь с вопросом — должна ли фирма-установщик заниматься еще и изготовлением окон? Это важный момент, который может стоить вам, как минимум — денег, как маскимум — ледяной зимы с дырой вместо окна.

— Свое производство у фирмы-установщика должно быть обязательно: контроль качества, обслуживание, соблюдение стандартов — все должно находиться в одних руках, — утверждают специалисты «Мастера окон». — Допустим, клиенту поставили окно дилерское, а дилер купил окно, скажем, в Ижевске. В ходе монтажа лопается стеклопакет, появляется царапина, обнаруживается производственный брак — мало ли. Дилер любыми путями пытается снять с себя эту ответственность. В лучшем случае — это надолго, при условии, если окно во время устранения проблем не нужно будет демонтировать: пока дилер договорится с заводом, пока дилер — если он порядочный — приедет и исправит все своими силами… В худшем случае — клиент останется без окна: окно демонтируют и увезут на завод на неизвестный срок, а у вас — дырка в квартире вместо окна. Есть и более неприятный вариант — дилер просто может пропасть. Ведь в договоре указана фамилия поставщика — а клиент вряд ли пойдет куда-то проверять, есть ли такой ИП, есть ли у него судебные дела, существует ли эта фирма вообще. То есть дилер вообще может просто сменить телефон — все. Таких клиентов у нас, кстати, достаточно много — приходят с просьбой либо доделать, либо переделать. И ремонт, если он вообще возможен, выходит в крупную сумму.

Фото: pixabay.com

Зная, что в России любят класть асфальт в дождь (что впоследствии разрушительно действует на полотно), мы решили уточнить, когда можно ставить окна, а когда нельзя. Как выяснилось, окна можно ставить и летом, и зимой. Есть только ограничения по температуре — до +35 градусов летом и до -20 зимой в отапливаемых помещениях. Вне отапливаемых можно монтировать до -15 градусов.

Не стоит терять бдительность и после установки окон: нужно уметь правильно принять выполненную работу. Как нам объяснили в «Мастере окон», проверять нужно в два этапа.

— Сначала вам нужно проверить само изделие, когда его только привезли — чтобы оно было целым: никаких сколов, царапин, трещин. Если что-то не так, акт приема подписывается с замечаниями и порядочный поставщик изделие должен забрать обратно на завод. Второй этап — прием работы после монтажа. Обратите внимание, насколько прямо стоит окно по уровню, осмотрите монтажные швы — они должны быть полностью заполнены пеной, чтобы не было щелей и дыр. Кроме того, после монтажа есть резон еще раз осмотреть, нет ли на изделии царапин, вмятин, сколов. Конечно, самая простая проверка происходит зимой: есть ли продувание, промерзание внутри стеклопакета, появляется ли на стенах сырость и плесень, а между рамой и створкой — наледь. Все это говорит либо о неправильном изделии, либо неправильном монтаже.

Гарантия на установленные окна определена ГОСТом — 3 года с момента установки.