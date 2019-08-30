Фестиваль народного торжества "Тантана" прошел в Уфе в предпоследний летний день

До конца лета осталось всего несколько дней. Но несмотря на прохладную погоду фестиваль народного торжества «Тантана» на площади «Ватан» в Уфе 29 августа собрал многих жителей столицы республики.

Традиционно на площади Уфимского амфитеатра разместились шатры: цветочные, детские и даже свадебные. Многие девушки охотно надевали фату и делали фотографии после посещения бьюти-шатра, где им поправляли макияж профессиональные визажисты. В это время их молодые люди охотнее следили за действиями Ильшата Шабаева и Артура Хабирова, проводивших конкурсы со сцены. Флешмоб участников «Танцев на ТНТ» с гостями праздника согрел присутствующих.

Фото: Дарья Калачик

Три баяниста виртуозно играли: народ активно подпевал Айнуру и Халиту Фатиховым, развлекавшим всех частушками. Валерий Семин задорно играл, в толпе пронеслось:

«Это же соведущий Михаила Евдокимова из программы «С легким паром!»

Фестиваль завершил этно-проект «Zainetdin». Но этим праздничный вечер не закончился.

Василий Герелло – легенда оперной сцены – в сопровождении эстрадно-джазового оркестра РБ под управлением Олега Касимова заинтересовал даже тех, кто не спускался к площади. Окна многих номеров отеля открылись. Не каждый день можно послушать звезду Мариинского театра, но ярким праздникам «Тантана» в Уфе быть.