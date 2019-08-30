Бабушка пропавшего в Башкирии ребенка: сноха могла спрятать его, чтобы отомстить мужу

Близкие семьи, в которой бесследно пропал годовалый мальчик, предположили, что мать малыша могла устроить похищение ребенка, чтобы отомстить мужу. Наши коллеги с информационного портала Ufa1.ru пообщались со свекровью Юлии Хабировой.

Жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Светлана Михайловна Ткачева рассказала, что у ее сына с Юлией семейная жизнь разладилась еще в прошлом году. Весной невестка заявила, что хочет расстаться с Денисом, объяснив это тем, что он уделяет мало времени семье и детям.

- Я сказала, что он старается зарабатывать деньги для семьи, но Юля ко мне не прислушалась, - рассказала свекровь.

Кстати, она не исключает возможности, что у Юлии появился воздыхатель, по крайней мере, она с кем-то переписывалась по интернату, и Денис несколько раз находил в телефоне следы ее общения с другими мужчинами.

Свекровь также предположила, что Юлия могла попасть под влияние подруг, которые подтолкнули ее к мыслям о расставании с мужем и прелестях вольной жизни.

При всем этом, по словам родственницы, Юлия все-таки была неплохой матерью, заботилась о детях, готовила еду, дома был у нее порядок. Денис помогла ей с деньгами по мере необходимости и даже помог уплатить страховку ОСАГО.

По поводу причин исчезновения внука женщина теряется в догадках. То, что он не мог сам уйти из дома, - это однозначно. Мальчуган недавно начал ходить, дверь была закрыта. Не в окно же он вылез, в самом деле?

Светлана Михайловна предположила, что Юлия все-таки что-то темнит и вполне может быть причастна к исчезновению сынишки, - например, чтобы за что-то отомстить мужу или даже подставить его.

Напомним, факт исчезновения ребенка был выявлен его матерью вчера ранним утром. Ребенок пропал из своей комнатки. У отца на момент его исчезновения есть алиби – его видели в совершенно другом месте.

Поисками занимаются полицейские, кинологи с собаками, спасатели, волонтеры.

По факту исчезновения Тимура Хабирова возбуждено уголовное дело.