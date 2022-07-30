В РФ появился комбинированный препарат против коронавируса

В Москве за последний месяц число случаев заражения коронавирусом выросло в 1,5 раза, в целом по стране этот показатель также растет. Фиксируются более заразные варианты омикрон-штамма коронавируса. В этот момент ученые представили новый лекарственный препарат против COVID-19.

Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сказала, что чаще всего симптомы заражения коронавирусом и течение заболевания трудно отличить от других ОРВИ. Однако многие пациенты с сопутствующими заболеваниями по-прежнему переносят инфекцию тяжело. Необходимость в препарате, который бы снижал риск тяжелого течения и госпитализации, не уходила. И теперь такой препарат есть, пишет transsibinfo.com. По данным госреестра лекарственных средств, Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира. «Скайвира» — это новое поколение препаратов, которое должно предотвратить осложненное течение болезни. Клинические исследования подтверждают его высокую эффективность: на 86% снижается риск тяжелого течения и госпитализации. Препарат рассчитан на лечение пациентов в амбулаторных условиях и призван предотвратить осложненное течение коронавируса и госпитализацию, ускорить выздоровление и свести к минимуму постковидный синдром. «Несмотря на некоторое затишье в динамике заболеваемости COVID-19, медицинское сообщество сходится во мнении, что SARS-CoV-2 в той или иной форме останется с нами навсегда», — сказала директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская. Уточняется, что новый препарат полностью блокирует процесс репродукции вируса внутри клетки и замедляет действие протеазы. В ходе испытаний «Скайвира» успешно справилась со всеми ранее обнаруженными вариантами SARS-CoV-2. По мнению специалистов, курс лечения новым препаратом — до пяти дней. Врачи рекомендуют начинать его прием незамедлительно. Отмечается, что технологам удалось разместить разовую дозу в одной таблетке, тем самым облегчив прием препарата. Будущие пандемии могут стать еще опаснее, уже активно предсказывают дельтакрон и другие модификации вируса. Все это диктует необходимость иметь в арсенале врачей широкий спектр препаратов этиотропной терапии.

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